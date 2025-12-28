Лилия Ребрик показала уютный образ для празднования Нового года дома

Актриса и телеведущая Лилия Ребрик показала, как встретить Новый год дома стильно и комфортно. Ее образ сочетает уютный объемный свитер, легкую прозрачную юбку и элегантные белые туфли, создавая праздничную атмосферу без лишнего пафоса.
Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.
Монохром и текстуры
Главным элементом образа стал монохромный белый "лук", который выглядит чрезвычайно свежо и нарядно. Верхняя одежда представлена объемным удлиненным свитером молочного оттенка с высоким горлом, который добавляет мягкости и уюта образу.
Низ аутфита - прозрачная юбка длины макси, украшенная пушистыми перьями. Эта деталь превращает повседневный трикотажный ансамбль в праздничный, делая его идеальным для семейных фотографий и новогодних встреч.
Обувь дополняют изысканные белые туфли-лодочки на высоком каблуке, которые подчеркивают стройность ног и добавляют образу утонченности.
Праздничная атмосфера и декор
На опубликованных фотографиях Лилия Ребрик позирует возле роскошно наряженной елки, держа в руках охапку подарков в стильной упаковке.
Основные цвета декора - золотистые, оливковые и глубокие зеленые оттенки, которые гармонично сочетаются с белоснежным нарядом ведущей.
Настроение кадров передает ощущение счастья и гармонии: Лилия выглядит невероятно радостной, заряжая подписчиков праздничным позитивом и теплом.
Каждая деталь фотографии будто подчеркивает, что Новый год дома - это о тепле, искренности и немного магии, которую мы создаем сами.
Советы от звезды
Такой образ демонстрирует, как выглядеть эффектно возле елки, не жертвуя комфортом.
Сочетание тяжелого вязаного верха и легкого, невесомого низа остается одним из самых актуальных приемов сезона. Лилия Ребрик показала, что даже домашний стиль может быть праздничным, фотогеничным и современным одновременно.
Этот "лук" идеально подходит для тех, кто хочет встретить Новый год в семейном кругу, сохраняя ощущение праздника и модного вида.
Комфортные материалы, правильная цветовая гамма и изящные аксессуары делают образ завершенным и вдохновляют на собственные эксперименты с домашним праздничным стилем.
