Движение продолжается. ВСУ на Таврическом направлении за сутки уничтожили более 200 россиян

Украинские воины продолжают движение в Таврическом направлении. За прошедшие сутки, 24 августа, артиллерийские подразделения выполнили более 1327 огневых задач.

Об этом рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал .

Только за последние сутки, на Таврическом направлении потери врага составили 273 человека:

109 погибших;

160 раненых;

4 в плену.

Также наши воины уничтожили 23 единицы военной техники противника, в частности:

6 ББМ;

7 артиллерийских систем и минометов;

1 РСЗО;

2 БпЛА;

6 единиц автомобильной и 1 - специальной техники.

"Также было уничтожено 3 склада боеприпасов врага", - пишет Тарнавский.

Потери России в войне

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, за прошедшие сутки наши воины уничтожили еще 470 оккупантов. По состоянию на сегодняшнее утро с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 259 630 единиц личного состава.

Тем временем командующий Сухопутными войсками Александр Сырский показал, как украинские военные устроили "сафари" на технику и средства РЭБ россиян с помощью FPV-дронов.