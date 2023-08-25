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Движение продолжается. ВСУ на Таврическом направлении за сутки уничтожили более 200 россиян

Пятница 25 августа 2023 12:51
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Движение продолжается. ВСУ на Таврическом направлении за сутки уничтожили более 200 россиян Фото: украинские военные (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украинские воины продолжают движение в Таврическом направлении. За прошедшие сутки, 24 августа, артиллерийские подразделения выполнили более 1327 огневых задач.

Об этом рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал .

Только за последние сутки, на Таврическом направлении потери врага составили 273 человека:

  • 109 погибших;
  • 160 раненых;
  • 4 в плену.

Также наши воины уничтожили 23 единицы военной техники противника, в частности:

  • 6 ББМ;
  • 7 артиллерийских систем и минометов;
  • 1 РСЗО;
  • 2 БпЛА;
  • 6 единиц автомобильной и 1 - специальной техники.

"Также было уничтожено 3 склада боеприпасов врага", - пишет Тарнавский.

Потери России в войне

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, за прошедшие сутки наши воины уничтожили еще 470 оккупантов. По состоянию на сегодняшнее утро с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 259 630 единиц личного состава.

Тем временем командующий Сухопутными войсками Александр Сырский показал, как украинские военные устроили "сафари" на технику и средства РЭБ россиян с помощью FPV-дронов.

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