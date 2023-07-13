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Уничтожили оккупантов и лодку. ССО провели операцию на одном из островов Днепра (видео)

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Украина, Четверг 13 июля 2023 20:27
Уничтожили оккупантов и лодку. ССО провели операцию на одном из островов Днепра (видео) Фото: Военный (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские военные провели спецоперацию на одном из островов Днепра. В результате этого была уничтожена 1 лодка противника и еще 1 повреждена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование Сил специальных операций ВС Украины.

"После проведения аэроразведки одного из островов на реке Днепр, обнаружены позиции противника и неизвестный предмет, который значительно ухудшал работу средств воздушной разведки Сил обороны", - говорится в сообщении.

Проведение операции

Отмечается, что было принято решение выдвинуться в район и уничтожить личный состав и в дальнейшем взять под контроль определенный район.

"После детального планирования, воины 73 морского центра специальных операций ССО выдвинулись на двух лодках и осуществили штурм позиций противника", - пишут в ССО.

Результаты операции

Работу штурмовой группы закончили операторы FPV дронов. В результате операции уничтожена 1 лодка противника и 1 повреждена. Кроме того, обезврежено 5 оккупантов.

Бои в Херсонской области

Ранее сообщалось, что украинские военные работали по вражеским лодкам в ночь на вторник, 4 июля. ВСУ лишили оккупантов возможности передвигаться по воде.

До этого руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк рассказывала, что кафиры пытаются вернуться на позиции возле Антоновского моста.

И хотя ВСУ постоянно их зачищают, враг снова туда возвращается, пытаясь увеличить количество обстрелов, устраивая так называемые ковровые обстрелы, чтобы настроить местное население против сил обороны.

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