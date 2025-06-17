Для ликвидации последствий атаки на Киев привлекли авиацию

В Киеве для ликвидации последствий удара привлечено большое количество спасательной техники. Работает также авиация.

Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко, сообщает корреспондент РБК-Украина .

"Два вертолета Государственной службы по чрезвычайным ситуациям задействованы в тушении пожаров", - сказал он на месте разрушения дома в Киеве.

Клименко сообщил, что в Киеве привлечено около единиц техники. "Это и медицинская техника и спасательная техника", - рассказал министр.

Он сообщил, что сейчас в Киев прибывают подразделения спасательной техники из области.

"Авиация также активно работает по городу Киеву. И привлечены роботизированные наши подразделения беспилотных сил ГСЧС", - сказал глава ГСЧС Андрей Даник