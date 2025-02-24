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Ликвидация тления продолжается: в ГСЧС показали, какая ситуация на ЧАЭС на утро 24 февраля

Понедельник 24 февраля 2025 13:52
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Ликвидация тления продолжается: в ГСЧС показали, какая ситуация на ЧАЭС на утро 24 февраля Фото: в ГСЧС показали, какая ситуация на ЧАЭС на утро 24 февраля (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Кава

Спасатели продолжают ликвидацию последствий попадания российского дрона в саркофаг на Чернобыльской АЭС. Там проводится частичное вскрытие конструкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"По состоянию на 24 февраля верхолазы-спасатели ГСЧС проводят частичное вскрытие конструкции и ликвидацию очагов тления", - сказано в сообщении.

Также с помощью дронов с тепловизором осуществляется постоянный аэромониторинг, также дополнительно ведется мониторинг с помощью ручных тепловизоров.

Сейчас радиационный фон на промплощадке ЧАЭС остается без изменений. Выход радиоактивных веществ за установленные пределы не зафиксирован - угрозы населению нет.

Атака дрона на ЧАЭС

Напомним, что в ночь на пятницу, 14 февраля, российская армия нанесла очередной дроновой удар по территории Украины. Тогда под атакой оказался саркофаг на ЧАЭС, в который попал беспилотник, оснащенный фугасной боевой частью. Дрон не был обнаружен радарами из-за малой высоты полета - до 85 метров.

По данным Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения, последствия атаки могли бы быть катастрофическими, если бы беспилотник попал 15 метров в сторону от места поражения.

Ранее сообщалось, что на ЧАЭС были приостановлены работы по тушению пожара. Там продолжается мониторинг ситуации с помощью беспилотника.

Однако 17 февраля на саркофаге ЧАЭС были обнаружены новые очаги тления, которые впоследствии локализовали.

На днях правительство выделило более 1,5 млрд гривен на поддержку в безопасном состоянии поврежденного укрытия ЧАЭС.

Подробнее об атаке на Чернобыльскую АЭС и ее последствиях - в материале РБК-Украина.

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