Ліквідація підводного човна і висадка десанту: Україна провела масштабні навчання

У Миколаївській області завершилися п'ятиденні масштабні навчання військової морської авіації. В рамках навчань було відпрацьовано пошук і ліквідацію підводного човна противника, а також висадку десанту.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.



Повідомляється, що до навчань залучили майже весь особовий склад Морської авіаційної бригади, вертольоти Мі-14, Мі-8 та літак Ан-26. Екіпажі вдосконалювали льотні навички, відпрацьовували пошук та надання невідкладної допомоги як цивільним, так і пілотам.

Одна з головних завдань навчань - розгортання по тривозі та підготовка позабазового аеродрому до прийому авіатехніки, організація польового табору з командним пунктом, місцями для їжі, відпочинку і т. д.

"Кульмінацією навчань для морських авіаторів став пошук і відстеження субмарини противника з подальшим нанесенням бомбового і торпедного ударів", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що були відпрацьовані елементи перевезення та десантування сил морської піхоти. Підрозділи на вертольотах Мі-8 виконали перекидання в заданий район, де морпіхи взяли під контроль територію, організували оборону і провели розвідку.

Фото: навчання в Миколаївській області (mil.gov.ua)

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