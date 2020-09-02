До ліквідації пожежі в Харківській області залучили залізничників

До ліквідації пожежі поблизу селища Дворічне Харківської області залучили залізничників. Для гасіння пожежі задіяли два пожежних потяги.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

"Сподіваємося, що рятувальники в тандемі з залізничниками швидше ліквідовують пожежу", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що у зв'язку з наближенням вогню до шляхів тимчасово закрито для руху поїздів перегін Дворічне - Молчаново. Пасажирські поїзди на даній ділянці не ходять.

Нагадаємо, в Харківській області сталася масштабна лісова пожежа на території Дворічанського лісництва.

Крім того, пожежа спалахнула поблизу села Клугино-Башкирівка, що знаходиться поблизу Харкова.

У зв'язку з цим правоохоронці відкрили кримінальну справу.