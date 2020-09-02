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Пожежа в Харківській області: поліція відкрила справу

Харківська область, Середа 02 вересня 2020 18:17
Пожежа в Харківській області: поліція відкрила справу
Фото: пожежа під Харковом (kh.dsns.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Слідчі Міністерства внутрішніх справ України відкрили кримінальне провадження за фактом пожежі поблизу села Клугино-Башкирівка Харківської області. Справу відкрито за статтею умисне знищення або пошкодження майна.

Про це повідомляє прес-служба МВС.

При цьому наголошується, що санкції статті передбачають від трьох до десяти років позбавлення волі.

Крім того, у відомстві повідомили, що в цей час постраждалих громадян немає, триває ліквідація займання.

Особовий склад трьох територіальних підрозділів поліції забезпечує громадський порядок і регулює дорожній рух поблизу місця пожежі.

Нагадаємо, сьогодні в Харківській області спалахнула масштабна пожежа поблизу села Клугино-Башкирівка.

Крім того, в зоні ООС рятувальники працюють над ліквідацією трьох пожеж, які виникли через посуху і спеку

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