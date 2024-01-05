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В Украине начали бесплатно лечить бесплодие: как обратиться за помощью

Украина, Пятница 05 января 2024 12:45
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В Украине начали бесплатно лечить бесплодие: как обратиться за помощью Бесплатное лечение бесплодия в Украине (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

В 2024 году в Украине запустили новый пакет бесплатной медицинской помощи - лечение бесплодия. Обратиться за помощью могут и мужчины, и женщины.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост НСЗУ в Facebook.

Какие услуги можно получить

Бесплатные услуги, предусмотренные в рамках пакета "Лечение бесплодия":

  • оценка результатов предварительных обследований, осмотр и консультирование пациентов
  • проведение контролируемой медикаментозной стимуляции яичников у женщины, подлежащей лечению с помощью ВРТ
  • проведение аспирации содержания фолликулов яичников под контролем ультразвукового исследования и поиск ооцитов в фолликулярной жидкости женщины, подлежащей лечению с помощью ВРТ
  • обезболивание этапа трансвагинальной аспирации фолликулов яичников, консультация анестезиолога
  • получение спермы от мужчины женщины, имеющей показания к лечению бесплодия с помощью ВРТ, а также специальная обработка спермы и подготовка ее к оплодотворению
  • осуществление этапа оплодотворения яйцеклеток и культивирование полученных эмбрионов
  • эмбриотрансфер
  • обеспечение лекарственными средствами для проведения всех этапов цикла ВРТ и т. п.

Полный список бесплатных услуг можно просмотреть по ссылке на сайте НСЗУ.

Как получить лечение бесплатно

Для того чтобы воспользоваться услугами, у желающих должно быть электронное направление от медицинского учреждения, где создан специальный мультидисциплирнарный консилиум.

Он направляет совершеннолетних на лечение бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных технологий по программе медгарантий.

У пациентов также должен быть установлен диагноз "женское бесплодие" или "мужское бесплодие".

Возраст пациентки к моменту начала цикла должен составлять не более 40 лет.

Нужно обратиться для лечения бесплодия именно в медицинское учреждение, которое предоставляет эти услуги по договору с НСЗУ. Медицинское учреждение гарантирует конфиденциальность лечения.

Раньше мы рассказывали, как бесплатно сделать хирургическую операцию в Украине.

Читайте также, куда жаловаться, если вам отказали в бесплатной медицинской услуге.

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