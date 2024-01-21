ua en ru
Вс, 21 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Украине будут бесплатно лечить бесплодие: как получить помощь

Украина, Воскресенье 21 января 2024 06:47
UA EN RU
В Украине будут бесплатно лечить бесплодие: как получить помощь Фото: в Украине будут бесплатно лечить бесплодие (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Министерство здравоохранения внедряет финансирование вспомогательных репродуктивных технологий по программе медицинских гарантий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства здравоохранения.

Министерство отметило, что во многих странах лечение бесплодия с применением вспомогательных репродуктивных технологий финансируется частным образом, поэтому будущие родители несут огромные финансовые затраты. А услуги по восстановлению репродуктивного здоровья почти недоступны для большинства людей.

Однако Украина меняет ситуацию и внедряет финансирование вспомогательных репродуктивных технологий.

Программа медицинских гарантий на 2024 год будет покрывать новый пакет услуг "Лечение бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных технологий (оплодотворение in vitro)".

Как проходит процедура

Женщин будут направлять на лечение бесплодия за государственный счет исключительно по медицинским показаниям.

Больницы за такую услугу получат 60 324 гривны. Государство планирует профинансировать 30400 лечебных циклов.

"Ожидаемое количество новорожденных украинцев после внедрения услуги – около 10 000", - сказали в Минздраве.

Для присоединения к программе медицинских гарантий по новому пакету услуг медицинские учреждения должны заключить контракт с НСЗУ в течение января 2024 по полной форме.

Напомним в материале РБК-Украина можно узнать о 5 ошибочных суждениях о бесплодии, которые давно опровергнуты врачами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
діти вагітна жінка Министерство здравоохранения Украины беременность
NEWS
На Балтийском море. В Ленинградской области РФ звучали взрывы, горит газовый терминал
На Балтийском море. В Ленинградской области РФ звучали взрывы, горит газовый терминал
DAILY
Смена акцента. Главное о ситуации на фронте и начнет ли РФ наступление на Купянск
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Смена акцента. Главное о ситуации на фронте и начнет ли РФ наступление на Купянск