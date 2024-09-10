Больничный по уходу за ребенком: на какой срок и как можно оформить

Необходимость ухода за больным ребенком является одним из видов страховых случаев. У застрахованного лица, которому выдан листок нетрудоспособности по уходу за больным ребенком, возникает право на материальное обеспечение за счет средств Фонда социального страхования.

О том, как оформить больничный по уходу за ребенком – читайте в материале РБК-Украина.

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Кто может оформить больничный

Согласно закону, листок нетрудоспособности регистрируют на работающее лицо, которое ухаживало за больным ребенком, т.е.

матери,

отец,

заменяющие их лица,

другому члену семьи,

попечитель или попечитель, который фактически ухаживал за больным ребенком.

Отец ребенка может получить больничный на общих основаниях, если ухаживал за больным ребенком, или в случае болезни матери, находящейся в медучреждении во время отпуска. Для этого необходимо предоставить справку о ее нахождении в больнице по болезни или родам.

Бабушка ребенка может получить больничный, если он работает и не находится в отпуске. Если бабушка является неработающим пенсионером, она не имеет права на больничный по уходу за ребенком и записи делаются только в медицинскую документацию ребенка.

Сроки, на которые может быть выписан больничный

Получить больничный можно:

в амбулаторной службе по месту жительства или регистрации ребенка;

в стационаре, если ребенок находится в лечении.

Продолжительность больничного по уходу за ребенком:

до 14 календарных дней - по уходу за больным ребенком в возрасте до 14 лет;

до 70 календарных дней - по уходу за больным ребенком-инвалидом;

до 140 календарных дней – по уходу за двумя и более больными детьми до 14 лет одновременно.

Как оплачивается больничный по уходу за ребенком 2024

В этом году оплата больничного по уходу за ребенком осуществляется в соответствии с Законом "Об общеобязательном государственном социальном страховании". Стоит заметить, оплата больничного в первые 5 дней производится на средства работодателя. А с 6-го дня - на средства Фонда социального страхования Украины

Процент больничных: