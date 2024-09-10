Больничный по уходу за ребенком: на какой срок и как можно оформить
Необходимость ухода за больным ребенком является одним из видов страховых случаев. У застрахованного лица, которому выдан листок нетрудоспособности по уходу за больным ребенком, возникает право на материальное обеспечение за счет средств Фонда социального страхования.
О том, как оформить больничный по уходу за ребенком – читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке материала использовались источники: Закон Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании", сайт Кабмина.
Содержание
- Кто может оформить больничный
- Сроки, на которые может быть выписан больничный
- Как оплачивается больничный по уходу за ребенком 2024
Кто может оформить больничный
Согласно закону, листок нетрудоспособности регистрируют на работающее лицо, которое ухаживало за больным ребенком, т.е.
- матери,
- отец,
- заменяющие их лица,
- другому члену семьи,
- попечитель или попечитель, который фактически ухаживал за больным ребенком.
Отец ребенка может получить больничный на общих основаниях, если ухаживал за больным ребенком, или в случае болезни матери, находящейся в медучреждении во время отпуска. Для этого необходимо предоставить справку о ее нахождении в больнице по болезни или родам.
Бабушка ребенка может получить больничный, если он работает и не находится в отпуске. Если бабушка является неработающим пенсионером, она не имеет права на больничный по уходу за ребенком и записи делаются только в медицинскую документацию ребенка.
Сроки, на которые может быть выписан больничный
Получить больничный можно:
- в амбулаторной службе по месту жительства или регистрации ребенка;
- в стационаре, если ребенок находится в лечении.
Продолжительность больничного по уходу за ребенком:
- до 14 календарных дней - по уходу за больным ребенком в возрасте до 14 лет;
- до 70 календарных дней - по уходу за больным ребенком-инвалидом;
- до 140 календарных дней – по уходу за двумя и более больными детьми до 14 лет одновременно.
Как оплачивается больничный по уходу за ребенком 2024
В этом году оплата больничного по уходу за ребенком осуществляется в соответствии с Законом "Об общеобязательном государственном социальном страховании". Стоит заметить, оплата больничного в первые 5 дней производится на средства работодателя. А с 6-го дня - на средства Фонда социального страхования Украины
Процент больничных:
- 100% средней заработной платы – для работников, имеющих страховой стаж более 8 лет;
- 70% средней заработной платы – для работников, имеющих страховой стаж более 5-8 лет;
- 60% средней заработной платы – для работников, имеющих страховой стаж более 3-5 лет;
- 50% средней заработной платы – для работников, имеющих страховой стаж до 3 лет;
- 100% средней заработной платы - для работников, ухаживающих за ребенком-инвалидом.
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