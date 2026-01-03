ua en ru
Главная » Новости » Война в Украине

Без больницы и под обстрелами: медики ГУР провели уникальную операцию в открытом море

Украина, Суббота 03 января 2026 12:02
Без больницы и под обстрелами: медики ГУР провели уникальную операцию в открытом море Иллюстративное фото: медики ГУР провели уникальную операцию в открытом море (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Медики Главного управления разведки Министерства обороны Украины провели уникальную спасательную операцию прямо в открытом море - в условиях угрозы вражеского огня и без полноценного медицинского оборудования.

Как сообщает РБК-Украина, впервые о деталях спецоперации в ГУР рассказали в эфире телемарафона.

Критическое состояние раненого

Раненого украинского бойца доставили на плавучую платформу в крайне тяжелом состоянии. Он получил массивную кровопотерю, травматическую ампутацию и сильное переохлаждение.

По словам медика с позывным "Точини", наложение турникетов произошло с опозданием, что осложнило состояние военного.

"Из-за этого увеличилась кровопотеря, добавилась гипотермия. Состояние было тяжелое", - отметил он.

Операция во время штормовых условий

Медицинская команда действовала в условиях низкой температуры - около 10 градусов тепла. Сначала бойца начали интенсивно согревать, после чего, когда жизненно важные показатели стабилизировались, врачи перешли к оперативному вмешательству.

Операция длилась около 45 минут и завершилась успешно.

Работа в экстремальных условиях

По словам медика, подобные вмешательства для медиков ГУР являются частью ежедневной работы.

"Это может быть лодка, машина, вертолет или любое помещение. Мы готовимся работать в любых условиях", - подчеркнул он.

После стабилизации состояния бойца транспортировали к берегу катерами, переданными благотворителями для ГУР в рамках инициативы "Катера для ГУР".

Ранее мы писали о том, что польские военные с использованием украинского опыта обучают гражданских медиков к ведению боевых действий.

ГУР Война в Украине
