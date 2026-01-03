Без больницы и под обстрелами: медики ГУР провели уникальную операцию в открытом море
Медики Главного управления разведки Министерства обороны Украины провели уникальную спасательную операцию прямо в открытом море - в условиях угрозы вражеского огня и без полноценного медицинского оборудования.
Как сообщает РБК-Украина, впервые о деталях спецоперации в ГУР рассказали в эфире телемарафона.
Критическое состояние раненого
Раненого украинского бойца доставили на плавучую платформу в крайне тяжелом состоянии. Он получил массивную кровопотерю, травматическую ампутацию и сильное переохлаждение.
По словам медика с позывным "Точини", наложение турникетов произошло с опозданием, что осложнило состояние военного.
"Из-за этого увеличилась кровопотеря, добавилась гипотермия. Состояние было тяжелое", - отметил он.
Операция во время штормовых условий
Медицинская команда действовала в условиях низкой температуры - около 10 градусов тепла. Сначала бойца начали интенсивно согревать, после чего, когда жизненно важные показатели стабилизировались, врачи перешли к оперативному вмешательству.
Операция длилась около 45 минут и завершилась успешно.
Работа в экстремальных условиях
По словам медика, подобные вмешательства для медиков ГУР являются частью ежедневной работы.
"Это может быть лодка, машина, вертолет или любое помещение. Мы готовимся работать в любых условиях", - подчеркнул он.
После стабилизации состояния бойца транспортировали к берегу катерами, переданными благотворителями для ГУР в рамках инициативы "Катера для ГУР".
