Больницы будут работать во время воздушных тревог по-новому: Кабмин утвердил правила

По его словам, во время "желтого" уровня угрозы медицинские учреждения функционируют в обычном режиме. В то же время, руководство обязано обеспечить полный и беспрепятственный доступ пациентов, посетителей и персонала к укрытиям.

Когда объявляется "красный" уровень угрозы, персонал и пациенты должны немедленно переместиться в безопасные места.

"В то же время не прекращается помощь, которую опасно прерывать, в частности, во время операций, реанимации, интенсивной терапии и т.д.", - подчеркнул Корецкий.

Он добавил, что пациенты, которых невозможно оперативно транспортировать, будут продолжать лечить в наиболее безопасных помещениях. В укрытиях и защищенных зонах разрешается оказывать медицинскую помощь, отпускать лекарства и размещать больных.

Работа экстренной медицины

"Экстренная медицина работает непрерывно. Пациентов с неотложными состояниями принимают независимо от уровня угрозы. Диспетчерские службы принимают вызовы, бригады скорой выезжают к пациентам", - заявил премьер.

Он добавил, что Кабмин поручил усилить защиту критически важных подразделений больниц. Речь идет об операционных блоках, реанимациях, родовых и приемных отделениях, а также помещениях с генераторами и важным медицинским оборудованием.

Особое внимание уделят местам нахождения пациентов, которых невозможно быстро переместить в укрытие.