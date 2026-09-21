UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Лікарні працюватимуть під час повітряних тривог по-новому: Кабмін ухвалив правила

20:16 21.09.2026 Пн
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Фото: лікарні працюватимуть під час тривог по-новому (Getty Images)

Кабмін ухвалив оновлені правила роботи лікарень під час повітряних тривог. Невідкладну допомогу продовжуватимуть надавати за будь-яких умов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Сергія Корецького.

За його словами, під час "жовтого" рівня загрози медичні заклади функціонують у звичайному режимі. Водночас керівництво зобов'язане забезпечити повний і безперешкодний доступ пацієнтів, відвідувачів та персоналу до укриттів.

Коли оголошується "червоний" рівень загрози, персонал і пацієнти мають негайно переміститися у безпечні місця.

"Водночас не припиняється допомога, яку небезпечно переривати, зокрема під час операцій, реанімації, інтенсивної терапії тощо", - наголосив Корецький.

Він додав, що пацієнтів, яких неможливо оперативно транспортувати, продовжуватимуть лікувати у найбільш безпечних приміщеннях. В укриттях та захищених зонах дозволено надавати медичну допомогу, відпускати ліки та розміщувати хворих.

Робота екстреної медицини

"Екстрена медицина працює безперервно. Пацієнтів з невідкладними станами приймають незалежно від рівня загрози. Диспетчерські служби приймають виклики, бригади швидкої виїжджають до пацієнтів", - заявив прем'єр.

Він додав, що Кабмін доручив посилити захист критично важливих підрозділів лікарень. Ідеться про операційні блоки, реанімації, пологові та приймальні відділення, а також приміщення з генераторами й важливим медичним обладнанням.

Особливу увагу приділять місцям перебування пацієнтів, яких неможливо швидко перемістити в укриття.

Нагадаємо, в Україні запровадили нові правила роботи залізничного транспорту та вокзалів під час повітряних тривог. Залежно від рівня загрози можуть змінюватися графік руху поїздів і порядок посадки пасажирів.

Зазначимо, в "Укрпошті" заявили, що розділення повітряних тривог не вплинув на графіки роботи відділень. Поштові, фінансові та соціальні послуги надають за чинними алгоритмами безпеки.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сергій КорецькийВійна в УкраїніПовітряна тривогаЛікарні