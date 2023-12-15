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Больницы четырех областей в Украине оборудуют солнечными панелями

Фото: в Украине 26 больниц оборудуют солнечными панелями (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В Украину в скором времени поступит партия солнечных панелей, предоставленных итальянской компанией ENEL в рамках инициативы Европейской комиссии по обеспечению стабильным электроснабжением украинских больниц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

Для установки оборудования эксперты Программы развития ООН (UNDP) провели оценку 26 здравоохранительных учреждений Киевской, Одесской, Житомирской и Волынской областей.

В рамках проведенных экспертами UNDP исследований, среди которых сбор данных о потреблении электроэнергии и комплексных обследованиях зданий, были разработаны рекомендации по энергоэффективности.

Предложенные решения призваны обеспечить 26 больниц и их более 46 тысяч пациентов ежегодно стабильной и автономной поставкой энергии. По предварительным оценкам, предоставленные партнерами солнечные энергетические системы могут потенциально снизить общее потребление электроэнергии для 26 объектов на 25%.

Всего предполагается передача Украине 5700 единиц оборудования.

Напомним, Министерство здравоохранения обеспечило все украинские больницы генераторами. Они должны обеспечить работу заведений в случае блекаутов.

Ранее сообщалось, что у Украины есть план действий на случай длительных отключений электроэнергии. В него входит обеспечение генераторами медицинских учреждений и объектов критической инфраструктуры, функционирование "пунктов несокрушимости".

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Минэнергосолнечная электростанция