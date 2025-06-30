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Врач и железнодорожник шпионили для ГРУ в Одессе: СБУ разоблачила вражеских агентов

Понедельник 30 июня 2025 10:28
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Врач и железнодорожник шпионили для ГРУ в Одессе: СБУ разоблачила вражеских агентов Фото: СБУ задержала агентурную пару ГРУ, которая наводила удары по Одессе (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Служба безопасности Украины задержала двух агентов российского ГРУ, которые передавали данные для обстрелов сил ПВО и военных объектов на юге Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

Детали дела

Киберспециалисты СБУ обнаружили и задержали агентурную пару российской военной разведки, которая действовала в Одессе.

Злоумышленники собирали разведданные о позициях украинских войск и передавали их российскому куратору. Это позволяло врагу наносить прицельные удары по силам обороны на юге Украины.

Среди целей, которые определяли оккупанты, боевые позиции противовоздушной обороны, запасные командные пункты ВСУ, а также военные эшелоны, проходившие через Одесскую область.

Фото: СБУ задержала агентурную пару ГРУ, которая наводила удары по Одессе (ssu.gov.ua)

По данным следствия, к работе на россиян привлекли 61-летнюю одесситку - врача-реабилитолога. Под видом помощи военным пациентам она пыталась собрать сведения о местах базирования подразделений.

К заговору она также привлекла 36-летнего знакомого - бывшего сотрудника "Укрзализныци", который имел доступ к логистическим данным и ориентировался в схемах движения поездов.

В ходе расследования СБУ удалось перехватить разговор агента с куратором из российского ГРУ. В нем тот дает инструкции по сбору информации и обозначает ключевые военные объекты для огневого поражения.

Также пара осуществляла обход потенциальных целей по городу и фиксировала их на камеру.

Служба безопасности задокументировала каждый этап их деятельности, после чего провела задержание по месту жительства обоих агентов.

Что грозит

Сейчас им сообщено о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). За это преступление предусмотрено наказание - пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Днепропетровской области были разоблачены два агента ФСБ, которые корректировали воздушные атаки врага по территории региона, в том же числе и Днепру.

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