Лікарка і залізничник шпигували для ГРУ в Одесі: СБУ викрила ворожих агентів

Служба безпеки України затримала двох агентів російського ГРУ, які передавали дані для обстрілів сил ППО й військових об’єктів на півдні України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).

Деталі справи

Кіберфахівці СБУ виявили і затримали агентурну пару російської воєнної розвідки, яка діяла в Одесі.

Зловмисники збирали розвіддані про позиції українських військ і передавали їх російському куратору. Це дозволяло ворогу завдавати прицільних ударів по силах оборони на півдні України.

Серед цілей, які визначали окупанти, бойові позиції протиповітряної оборони, запасні командні пункти ЗСУ, а також військові ешелони, що проходили через Одеську область.

Фото: СБУ затримала агентурну пару ГРУ, яка наводила удари по Одесі (ssu.gov.ua)

За даними слідства, до роботи на росіян залучили 61-річну одеситку - лікарку-реабілітолога. Під виглядом допомоги військовим пацієнтам вона намагалася зібрати відомості про місця базування підрозділів.

До змови вона також залучила 36-річного знайомого - колишнього співробітника "Укрзалізниці", який мав доступ до логістичних даних і орієнтувався в схемах руху поїздів.

Під час розслідування СБУ вдалося перехопити розмову агента з куратором з російського ГРУ. У ній той дає інструкції щодо збору інформації і позначає ключові військові об’єкти для вогневого ураження.

Також пара здійснювала обхід потенційних цілей по місту та фіксувала їх на камеру.

Служба безпеки задокументувала кожен етап їхньої діяльності, після чого провела затримання за місцем проживання обох агентів.

Що загрожує

Наразі їм повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). За цей злочин передбачено покарання — довічне ув’язнення з конфіскацією майна.