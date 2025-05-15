За вымогательство денег - 18 тысяч штрафа: в Украине по-новому будут наказывать больницы
Правительство изменило правила штрафования больниц за нарушения в предоставлении бесплатных медицинских услуг. Отныне санкции будут фиксированными - независимо от бюджета медучреждения.
РБК-Украина со ссылкой на Национальную службу здоровья Украины (НСЗУ) объясняет, какие суммы придется заплатить больницам и что делать пациентам в случае нарушения их прав.
Что изменилось
Кабмин утвердил обновления к типовой форме договора с НСЗУ, регулирующего Программу медицинских гарантий.
Главное нововведение - штрафы больше не будут считать в процентах от стоимости услуг. Вместо этого введены фиксированные суммы, рассчитанные в прожиточных минимумах (ПМПО).
Новые суммы штрафов вступят в силу после перезаключения договоров. НСЗУ планирует завершить этот процесс до 1 июня.
Какие будут штрафы
Больницам придется заплатить за такие нарушения
- требовали оплату с пациента за бесплатную услугу - 18 168 гривен за каждый доказанный случай;
- не подали отчет в НСЗУ - 18 168 гривен за каждый период нарушения;
- недостоверные данные в электронной системе (ЕСОЗ) - 302 гривны за каждую некорректную запись;
- использовали незарегистрированное медизделие - 6 056 гривен, если имплантат - 18 168 гривен (новые типы нарушений).
Эти средства будут уплачиваться в госбюджет.
Как действовать пациентам, если в больнице требуют деньги
Прежде всего нужно уточнить, входит ли услуга в Программу медгарантий. Например, лечение инсульта, инфаркта, онкологии, роды и т.д. - бесплатные. После этого нужно просить объяснений у руководства больницы.
Если ситуация не решена - оставьте жалобу:
- контакт-центр НСЗУ: 16-77;
- электронная почта: info@nszu.gov.ua;
- почтовый адрес: пр. Степана Бандеры, 19, г. Киев, 04073.
Перечень бесплатных лекарств (Нацперечень) можно посмотреть по ссылке.
Приложите к жалобе:
- чеки на лекарства или оплату услуг,
- ФИО врача,
- название заведения,
- видео/аудио подтверждение (если есть).
Если права пациента не восстанавливают, НСЗУ обращается к правоохранителям.
Отметим, ранее за одинаковые нарушения больницы с разным финансированием платили разные суммы - теперь ответственность унифицирована. Новый подход должен уменьшить коррупционные риски и защитить права пациентов.
Напомним, юрист Ирина Степаненко объяснила в комментарии для РБК-Украина, как действовать пациентам в случаях, когда с них требуют деньги за лечение. Прежде всего нужно проверить, имеет ли больница договор с НСЗУ, требовать официальные чеки, фиксировать нарушения и подавать жалобы в администрацию, НСЗУ или полицию. Она отмечает, что лечение в рамках Программы медицинских гарантий должно быть бесплатным.
Также мы рассказывали, что более 70 тысяч военных, ветеранов и лиц с инвалидностью вследствие войны уже получили бесплатное зуболечение и протезирование по государственной программе. Услуга доступна в более 400 медучреждениях, которые имеют договор с НСЗУ. Чтобы воспользоваться программой, нужны документы, подтверждающие участие в боевых действиях, и направление. Найти клинику можно через контакт-центр НСЗУ (16-77) или на онлайн-карте.
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