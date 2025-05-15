За вымогательство денег - 18 тысяч штрафа: в Украине по-новому будут наказывать больницы

Правительство изменило правила штрафования больниц за нарушения в предоставлении бесплатных медицинских услуг. Отныне санкции будут фиксированными - независимо от бюджета медучреждения.

РБК-Украина со ссылкой на Национальную службу здоровья Украины (НСЗУ) объясняет, какие суммы придется заплатить больницам и что делать пациентам в случае нарушения их прав.

Что изменилось

Кабмин утвердил обновления к типовой форме договора с НСЗУ, регулирующего Программу медицинских гарантий.

Главное нововведение - штрафы больше не будут считать в процентах от стоимости услуг. Вместо этого введены фиксированные суммы, рассчитанные в прожиточных минимумах (ПМПО).

Новые суммы штрафов вступят в силу после перезаключения договоров. НСЗУ планирует завершить этот процесс до 1 июня.

Какие будут штрафы

Больницам придется заплатить за такие нарушения

требовали оплату с пациента за бесплатную услугу - 18 168 гривен за каждый доказанный случай;

за каждый доказанный случай; не подали отчет в НСЗУ - 18 168 гривен за каждый период нарушения;

за каждый период нарушения; недостоверные данные в электронной системе (ЕСОЗ) - 302 гривны за каждую некорректную запись;

за каждую некорректную запись; использовали незарегистрированное медизделие - 6 056 гривен, если имплантат - 18 168 гривен (новые типы нарушений).

Эти средства будут уплачиваться в госбюджет.

Как действовать пациентам, если в больнице требуют деньги

Прежде всего нужно уточнить, входит ли услуга в Программу медгарантий. Например, лечение инсульта, инфаркта, онкологии, роды и т.д. - бесплатные. После этого нужно просить объяснений у руководства больницы.

Если ситуация не решена - оставьте жалобу:

контакт-центр НСЗУ: 16-77;

электронная почта: info@nszu.gov.ua;

почтовый адрес: пр. Степана Бандеры, 19, г. Киев, 04073.

Перечень бесплатных лекарств (Нацперечень) можно посмотреть по ссылке.

Приложите к жалобе:

чеки на лекарства или оплату услуг,

ФИО врача,

название заведения,

видео/аудио подтверждение (если есть).

Если права пациента не восстанавливают, НСЗУ обращается к правоохранителям.

Отметим, ранее за одинаковые нарушения больницы с разным финансированием платили разные суммы - теперь ответственность унифицирована. Новый подход должен уменьшить коррупционные риски и защитить права пациентов.