Ліга чемпіонів: "Спортінг" приголомшив "Тоттенхем", "Інтер" здобув 3 очки в Чехії
Стартові матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23 завершилися перемогами міланського "Інтера" та лісабонського "Спортінга" над чеською "Вікторією" і лондонським "Тоттенхемом" відповідно з різницею у два м'ячі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.
Ліга чемпіонів, груповий етап, 2-й тур
Група C
"Вікторія" Пльзень – "Інтер" – 0:2
Голи: Джеко, 20, Дюмфріс, 70
Вилучення: Буха, 61 (В, пряма червона картка)
Група D
"Спортінг" – "Тоттенхем" – 2:0
Голи: Паулінью, 90, Артур Гомес, 90+3
"Нерадзуррі" на чеській землі забили по м'ячу в кожному з таймів. На 20-й хвилині гол організувала зв'язка форвардів міланців – Корреа в межах штрафного відпасував ліворуч на вільного Джеко, а досвідчений боснієць технічно поклав м'яч у дальній кут.
На старті другої половини "Вікторія" залишилася в меншості після грубого фолу Бухи проти Барелли. "Інтер" зумів реалізувати більшість за якихось дев'ять хвилин. Джеко виконав роль асистента, знайшовши карній зоні чеського гранда Дюмфріс. Нідерландець метрів із 10-ти холоднокровно відправив м'яч у сітку.
Натомість у Лісабоні головні події розгорнулися вже в доданий арбітром час. Здавалося, що матч іде до нульової нічиєї, та місцеві "леви" дотримувалися іншої думки. Спершу Порро навісив із лівого флангу на ближню стійку, де Паулінью головою переправив м'яч у сітку.
А на 90+3-й хвилині Артур Гомес прорвався лівим флангом, переграв співвітчизника Емерсона та пробив Льоріса з близької відстані. Домашня перемога дозволила "Спортінгу" очолити квартет D із шістьма очками в активі.
До слова, раніше підготували експрес-презентацію "Селтіка" на груповому етапі Ліги чемпіонів 2022/23.
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