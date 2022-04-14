Лига чемпионов: Яремчук не спас от поражения "Ливерпулю", "Манчестер Сити" удержал ничью с "Атлетико"

На пути в 1/2 финала Лиги чемпионов сезона 2021/22 английские "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" одолели мадридский "Атлетико" и лиссабонскую "Бенфику" соответственно.

Лига чемпионов, 1/4 финала, ответные матчи

"Атлетико" – "Манчестер Сити" – 0:0 (первый матч – 0:1)

Удаление: Фелипе, 90+1 (А, вторая желтая карточка)

"Ливерпуль" – "Бенфика" – 3:3 (3:1)

Голы: Конате, 21, Фирмино, 55, 65 – Рамуш, 32, Яремчук, 73, Нуньес, 82



После, хоть и минимального, но заслуженного поражения на Туманном Альбионе "Атлетико" с первых минут приступил к делу против "Манчестер Сити". Мадридцы создали немало опасных моментов до и после перерыва, но забить так и не смогли.

Мяч упорно обходил ворота "горожан". Повезло и "матрасникам" во время выпадов "Сити". В конце концов, от собственного бессилия в атаке обе команды дошли до грубости против соперников. Как следствие, целый букет желтых карточек под занавес поединка и красная для защитника хозяев Фелипе. Далее следует "Манчестер Сити".

А вот на "Энфилде" состоялась настоящая голевая феерия. До перерыва соперники обменялись забитыми мячами – Ибрагима Конате из "Ливерпуля" замкнул головой навес с углового, а Гонсалу Рамуш реализовал выход один на один с Алиссоном.

Больше – после перерыва. Мерсисайдец Роберто Фирмино с линии вратарской дважды замкнул в одно касание передачи партнеров и фактически снял все вопросы о победителе дуэли.

"Бенфика", однако, поборолась за свой престиж. Приложился и украинец Роман Яремчук. Форвард мастерски переиграл Алиссона в ближнем бою после паса из глубины. А главный бомбардир "орлов" Дарвин Нуньес на 82-й минуте вообще сравнял счет!

Это не изменило общий статус-кво. "Ливерпуль" пробился в полуфинал, где померяется силами с "Вильярреалом". В другом же матче 1/2 финала будет настоящее "галактическое" противостояние – мадридский "Реал" против "Манчестер Сити".