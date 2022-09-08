Ліга чемпіонів: "Наполі" розгромив "Ліверпуль", Лєвандовскі оформив хет-трик у "Барселоні"

Ліга чемпіонів, груповий етап, 1-й тур

Група А

"Аякс" – "Рейнджерс" – 4:0

Голи: Альварес, 17, Бергхюйс, 32, Кудус, 33, Бергвейн, 80

"Наполі" – "Ліверпуль" – 4:1

Голи: Зєліньскі, 5 (пенальті), 47, Замбо Ангісса, 31, Сімеоне, 44 – Діас, 49

Нереалізований пенальті: Осімхен, 18 (Н)

Група B

"Атлетіко" – "Порту" – 2:1

Голи: Ермосо, 90+1, Грізманн, 90+11 – Урібе, 90+6 (пенальті)

Вилучення: Таремі, 82 (П, друга жовтка картка)

"Брюгге" – "Байєр" – 1:0

Гол: Сілла, 42

Група C

"Барселона" – "Вікторія" Пльзень – 5:1

Голи: Кессьє, 13, Лєвандовскі, 34, 45+3, 67, Торрес, 71 – Сікора, 44

"Інтер" – "Баварія" – 0:2

Голи: Сане, 25, 66

Група D

"Айнтрахт" – "Спортінг" – 0:3

Голи: Едвардс, 65, Трінкау, 67, Н. Сантуш, 82

"Тоттенхем" – "Марсель" – 2:0

Голи: Рішарлісон, 76, 81

Вилучення: Мбемба, 48 (М, пряма червона картка)

Несподіваними розгромами завершилися матчі в квартеті A. Та якщо звитягу "Аякса" вдома з трьома голами за 15 хвилин першого тайму ще якось можна було уявити, то ось успіх "Наполі" шокував. Італійці забили "Ліверпулю" тричі до перерви – Зєліньскі реалізував пенальті, Замбо Ангісса реалізував вихід віч-на-віч із Аліссоном, а Сімеоне замкнув простріл уздовж воріт. На старті другої половини команди обмінялися голами та нарешті заспокоїлися.

У квартеті B було менше голів, та не подій. "Атлетіко" з "Порту" відклали з'ясування долі двобою до доданого арбітром часу, де голи "матрацників" Ермосо та Грізманна розділив м'яч Урібе з 11-ти метрів. "Брюгге" ж оформив мінімальну перемогу з курйозним голом Сілли, після удару якого Градецкі впав у ворота з м'ячем.

На "Камп Ноу" місцева "Барса" не залишила шансів чеській "Вікторії". Топ-бомбардир каталонців Лєвандовскі оформив хет-трик, а його заспів своїми голами підтримали ще й Кессьє з Торресом. Сікора зумів лише підсолодити гіркоту фіаско. Зате "Баварія" у битві грандів переграла "Інтер" на виїзді. Героєм став Сане, який оформив дубль – реалізував вихід віч-на-віч і забив із рикошетом від Д'Амброзіо.

Нарешті в квартеті D сухі перемоги оформили "Спортінг" і "Тоттенхем". Лісабонці на виїзді розгромили "Айнтрахт", дотиснувши франкфуртців після перерви голами Едвардса, Трінкау та Нуну Сантуша. Тим часом "шпори" обіграли "Марсель" дублем Рішарлісона – бразилець головою двічі замкнув навіси партнерів.