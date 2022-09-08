Лига чемпионов: "Наполи" разгромил "Ливерпуль", Левандовски оформил хет-трик в "Барселоне"

Лига чемпионов, групповой этап, 1-й тур

Группа А

"Аякс" – "Рейнджерс" – 4:0

Голы: Альварес, 17, Бергхюйс, 32, Кудус, 33, Бергвейн, 80

"Наполи" – "Ливерпуль" – 4:1

Голы: Зелиньски, 5 (пенальти), 47, Замбо Ангисса, 31, Симеоне, 44 – Диас, 49

Нереализованный пенальти: Осимхен, 18 (Н)

Группа B

"Атлетико" – "Порту" – 2:1

Голы: Эрмосо, 90+1, Гризманн, 90+11 – Урибе, 90+6 (пенальти)

Удаление: Тареми, 82 (П, вторая желтка карточка)

"Брюгге" – "Байер" – 1:0

Гол: Силла, 42

Группа C

"Барселона" – "Виктория" Пльзень – 5:1

Голы: Кессье, 13, Левандовски, 34, 45+3, 67, Торрес, 71 – Сикора, 44

"Интер" – "Бавария" – 0:2

Голы: Сане, 25, 66

Группа D

"Айнтрахт" – "Спортинг" – 0:3

Голы: Эдвардс, 65, Тринкау, 67, Н. Сантуш, 82

"Тоттенхэм" – "Марсель" – 2:0

Голы: Ришарлисон, 76, 81

Удаление: Мбемба, 48 (М, прямая красная карточка)

Неожиданными разгромами завершились матчи в квартете A. Но если победу "Аякса" дома с тремя голами за 15 минут первого тайма еще как-то можно было представить, то вот успех "Наполи" шокировал. Итальянцы забили "Ливерпулю" трижды до перерыва – Зелиньски реализовал пенальти, Замбо Ангисса реализовал выход один на один с Алиссоном, а Симеоне замкнул прострел вдоль ворот. На старте второй половины команды обменялись голами и наконец-то успокоились.

В квартете B было меньше голов, но не событий. "Атлетико" с "Порту" отложили выяснение судьбы поединка к добавленному арбитром времени, где голы "матрасников" Эрмосо и Гризманна разделил мяч Урибе с 11-ти метров. "Брюгге" же оформил минимальную победу с курьезным голом Силлы, после удара которого Градецки упал в ворота с мячом.

На "Камп Ноу" местная "Барса" не оставила шансов чешской "Виктории". Топ-бомбардир каталонцев Левандовски оформил хет-трик, а его запев своими голами поддержали еще и Кессье с Торресом. Сикора сумел только подсластить горечь фиаско. Зато "Бавария" в битве грандов обыграла "Интер" на выезде. Героем стал Сане, оформивший дубль – реализовал выход тет-а-тет с кипером и забил с рикошетом от Д'Амброзио.

Наконец в квартете D сухие победы оформили "Спортинг" и "Тоттенхэм". Лиссабонцы на выезде разгромили "Айнтрахт", дожав франкфуртцев после перерыва голами Эдвардса, Тринкау и Нуну Сантуша. Тем временем "шпоры" обыграли "Марсель" дублем Ришарлисона – бразилец головой дважды замкнул навесы партнеров.