"Шахтер" проиграл "Порту" голевой фестиваль и вылетел из Лиги чемпионов

Лига чемпионов, группа H, 6-й тур

"Порту" – "Шахтер" – 5:3

Голы: Галено, 9, 43, Тареми, 62, Пепе (П), 76, Консейсау, 82 – Сикан, 29, Эустакио, 73 (автогол), Эгиналдо, 88

В дебюте встречи "драконы" полетели вперед и заставили линию обороны команды Марино Пушича нервничать. Кипер "горняков" Ризнык вступил в игру уже на 2-й минуте, когда поймал мяч после удара Тареми головой. А еще через несколько минут Эустакио попал в Ракицкого из пределов штрафной.

В конце концов "Порту" оформил быстрый гол. Ветеран Пепе забросил в штрафную на Эванилсона, который пробить не смог, но продлил передачу дальше. Мяч во вратарском принял Галено и хладнокровно отправил сферу в сетку – 1:0.

"Шахтер" пришел в себя быстро. Едва не забил после стандарта Сикан, но головой отправил мяч выше ворот. Впоследствии Гочолейшвили подключился к атаке и пробил после паса Зубкова – вратарь. А на 29-й минуте "горняки" оформили удивительный гол.

Это Зубков убежал по правому флангу, лайнсмен параллельным курсом "зажег" флажок, но вингер довел дело до конца – прострелил на Сикана, а тот легко отправил мяч в ворота. Но после просмотра видеоповтора оказалось, что положение вне игры украинец избежал. Гол засчитали, а "Порту" устроил обреченный протест.

Пришлось "драконам" приступать к делу заново. Справились с новой задачей хозяева еще до перерыва. Помог "Порту" стандарт на левом фланге – подопечные Сержиу Консейсау разыграли мяч и отыскали на линии штрафной Галено, разрядившего "пушку" под штангу ворот Ризныка.

Несмотря на ожидания, со стартом второй половины атаковать продолжил португальский гранд. Серьезное давление "Порту" принесло плоды на 62-й минуте. Галено на левом фланге перехватил опрометчивый пас Судакова на Гочолейшвили и отдал на Тареми. Форвард точно пробил в ближний угол.

Этот гол "драконов" стал водоразделом. Далее на поле началась голевая ярмарка. Но даже в ней первенство досталось команде Консейсау. Сначала второй забитый мяч "Шахтера" создал Сикан. Нападающий прорвался в штрафную с левого фланга и прострелил, а мяч после нескольких рикошетов затрепетал в сетке.

"Порту" ответил еще двумя голами. Сверхопытный защитник Пепе с близкого расстояния переиграл Ризныка после паса неутомимого Галено. А сын наставника хозяев подхватил мяч после ошибки Бондаря и реализовал свою возможность. "Горняки" впоследствии забили третий раз – Груича запрессинговали возле штрафного "драконов", Степаненко отпасовал на Эгиналдо, а тот уложил в дальний угол. На этом феерию команды завершили.

Итак, "Шахтер" занял третье место в квартете H. Теперь подопечные Пушича продолжат выступления в 1/16 финала Лиги Европы. Там соперником "горняков" будет одна из команд, финишировавшая второй на групповом этапе турнира.