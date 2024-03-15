ua en ru
Пт, 15 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина узнала финальное место в таблице коэффициентов УЕФА: какие последствия

Киев, Пятница 15 марта 2024 11:29
UA EN RU
Украина узнала финальное место в таблице коэффициентов УЕФА: какие последствия Фото: "Горняки" последними покинули европейские турниры (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Очередная еврокубковая неделя не изменила распределение сил в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Украина гарантированно завершит сезон на 18-й строчке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kassiesa.

Отечественные клубы завершили выступления в Европе еще на предыдущем этапе плей-офф континентальных турниров. Финальный результат украинских коллективов – 28,000 баллов.

"Днепр-1", киевское "Динамо", полтавская "Ворскла", луганская "Заря" и донецкий "Шахтер" в нынешнем сезоне вместе набрали всего 4,100 пункта. Такой результат стал худшим после сезона 2007/08. Впрочем, обойти Украину в таблице коэффициентов УЕФА уже никто не сможет. Находящиеся ниже Хорватия и Азербайджан тоже потеряли последних представителей в еврокубках.

Вылет из топ-15 гарантированно уменьшит представительство Украины в еврокубках до четырех команд в сезоне 2025/26 с выходом только победителя УПЛ в Лигу чемпионов. В кампании 2024/25 еще сыграют 5 украинских клубов (два – в Лиге чемпионов).

Лидером рейтинга остается Англия. Показатель ассоциации заоблачный – 103,178 баллов. Борьбу за европейские трофеи продолжают 5 английских клубов ("Арсенал", "Манчестер Сити", "Вест Хэм", "Ливерпуль" и "Астон Вилла"). Дополняют тройку лучших Испания (87,864 балла) и Италия (86,998).

Украина узнала финальное место в таблице коэффициентов УЕФА: какие последствия

К слову, ранее Лига чемпионов получила всех четвертьфиналистов сезона 2023/24.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Лига Европы УЕФА Лига Чемпионов
NEWS
Бои во время "выборов Путина". Как сегодня проходит рейд в Белгородской и Курской областях
Бои во время "выборов Путина". Как сегодня проходит рейд в Белгородской и Курской областях
DAILY
Курс на Юг. Как Украина ищет союзников вне Европы и США
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Курс на Юг. Как Украина ищет союзников вне Европы и США