RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Лига чемпионов: "Наполи" обыграл "Аякс" и вышел в плей-офф, "Брюгге" устоял в Мадриде

Фото: Хвича Кварацхелия рвется в лидеры "Наполи" (uefa.com)
Автор: Антон Федорцив

Программа среды в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов 2022/23 началась с уверенной победы итальянского "Наполи" и нескучной нулевой ничьей в столице Испании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

Лига чемпионов, групповой этап, 4-й тур

Группа A

"Наполи" – "Аякс" – 3:2

Голы: Лосано, 4, Распадори, 16, Кварацхелия, 62 (пенальти), Осимхен, 90 – Классен, 49, Бергвейн, 83 (пенальти)

Группа B

"Атлетико" – "Брюгге" – 0:0

Удаление: Сова, 82 (Б, вторая желтая карточка)

Неаполитанцы шокировали "аяксидов" двумя быстрыми голами. Сначала Лосано головой элегантно завершил длительную комбинацию хозяев, а затем принял передачу от Кварацхелии на входе в штрафную и мощным ударом снял паутину с верхнего угла ворот амстердамцев.

"Аякс" попытался вернуться в игру на старте второго тайма. Это Классен головой из центра штрафной направил мяч в сетку ворот. Но уже через 13 минут "Наполи" получил право на пенальти после просмотра VAR. К отметке подошел Кварацхелия и уверенным ударом восстановил преимущество "партенопейцев".

Бергвейн под занавес матча реализовал одиннадцатиметровый и для "Аякса", но было поздно. Тем более что на последней минуте основного времени Осимхен перехватил мяч во владениях амстердамцев и хладнокровно воспользовался выходом один на один с кипером.

А дальше мадридцы устроили целый бенефис расточительности. На разный вкус не смогли забить Коке, Лемар, Сауль, тот же Гризманн... Еще два "забитых мяча" хозяев судейская бригада отменила из-за офсайдов. Однако Миньоле так пробить и не удалось.

Благодаря четвертой победе на групповом этапе Лиги чемпионов "Наполи" гарантировал себе место в 1/8 финала турнира. "Брюгге" уже одной ногой в плей-офф, но еще нужно соблюсти формальности с матчем соперников по группе.

К слову, накануне "Шахтер" разошелся миром с "Реалом" во втором матче команд.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
АтлетикоАяксБрюггеЛига ЧемпионовНаполи