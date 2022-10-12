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Ліга чемпіонів: "Наполі" переграв "Аякс" і вийшов у плей-офф, "Брюгге" встояв у Мадриді

Фото: Хвіча Кварацхелія рветься в лідери "Наполі" (uefa.com)
Автор: Антон Федорців

Програма середи в 4-му турі групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23 розпочалася з упевненої перемоги італійського "Наполі" та ненудної нульової нічиєї в столиці Іспанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

Ліга чемпіонів, груповий етап, 4-й тур

Група A

"Наполі" – "Аякс" – 4:2

Голи: Лосано, 4, Распадорі, 16, Кварацхелія, 62 (пенальті), Осімхен, 90 – Классен, 49, Бергвейн, 83 (пенальті)

Група B

"Атлетіко" – "Брюгге" – 0:0

Вилучення: Сова, 82 (Б, друга жовта картка)

Неаполітанці шокували "аяксидів" двома швидкими голами. Спершу Лосано головою елегантно завершив тривалу комбінацію господарів, а згодом прийняв передачу від Кварацхелії на вході в штрафний майданчик і потужним ударом зняв павутину з верхнього кута воріт амстердамців.

"Аякс" спробував повернутися до гри на старті другого тайму. Це Классен головою з центру карної зони спрямував м'яч у сітку воріт. Та вже за якихось 13 хвилин "Наполі" отримав право на пенальті після перегляду VAR. До позначки підійшов Кварацхелія і впевненим ударом відновив перевагу "партенопейців".

Бергвейн під завісу матчу реалізував одинадцятиметровий і для "Аякса", та було запізно. Тим більше, що на останній хвилині основного часу Осімхен перехопив м'яч у володіннях амстердамців і холоднокровно скористався виходом віч-на-віч із кіпером.

Натомість в іспанській столиці активніше розпочали гості. "Брюгге" міг забити двічі в перші 10 хвилин, але Сова та Хутгла свої нагоди змарнували. "Матрацники" відповіли подвійним моментом Грізманна, який з двох спроб у межах штрафного не зміг переграти Міньйоле.

А далі мадридці влаштували цілий бенефіс марнотратства. На різний смак не змогли забити Коке, Лемар, Сауль, той же Грізманн... Ще два "забиті м'ячі" господарів суддівська бригада скасувала через офсайди. Однак, Міньйоле так пробити і не вдалося.

Завдяки четвертій перемозі поспіль на груповому етапі Ліги чемпіонів "Наполі" гарантував собі місце в 1/8 фіналу турніру. "Брюгге" вже однією ногою у плей-офф, але ще треба дотриматися формальностей із матчем суперників по групі.

До слова, напередодні "Шахтар" розійшовся миром із "Реалом" у другому матчі команд.

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