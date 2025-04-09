Лига чемпионов: "Барселона" разбила "Боруссию", ПСЖ победил "Астон Виллу" с голами-шедеврами

9 апреля в продолжении четвертьфиналов Лиги чемпионов фавориты турнира - "Барселона" и ПСЖ принимали на своих полях дортмундскую "Боруссию" и "Астон Виллу" соответственно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты матчей .

Лига чемпионов, 1/4 финала, первые матчи

"Барселона" - "Боруссия" Д - 4:0

Голы: Рафинья, 25, Левандовски, 48, 66, Ямаль, 77

ПСЖ - "Астон Вилла" - 3:1

Голы: Дуэ, 39, Кварацхелия, 49, Мендеш, 90+2 - Роджерс, 35

"Барселона" прогнозируемо вела игру против дортмунской "Боруссии". В первом тайме каталонцы контролировала территорию, создавала моменты один за другим и серьезно затрудняла сопернику выход из обороны. Хозяева много времени провели в позиционной атаке но единственный гол удалось забить не с игры, а со стандарта.

Фермин Лопес навесил на дальний край штрафной, Мартинес головой сбросил дальше, где Кубарси, вытянув ногу, низом подрезал в дальний угол. Мяч и так катился в ворота, но Рафинья решил подстраховаться и буквально занес его в сетку уже с линии ворот. Из-за вмешательства бразильца гол едва не отменили, подозревая, что игрок был в офсайде. Но арбитры VAR сообщили, что все по правилам. Это был 12-й гол Рафиньи в текущей Лиге чемпионов.

"Боруссия" же, несмотря на все трудности, все равно могла до перерыва хотя бы раз огорчить Щенсны, если бы Гирасси был немного точнее в завершении.

Не успели команды вернуться в игру после перерыва, как счет стал - 2:0 в пользу каталонцев. Ямаль сместился к ближнему углу штрафной и навесил на дальний край вратарской. Рафинья головой сбросил мяч правее на Левандовски, а тот также головой отправил его прямо в "девятку" с метра.

Гости бросились спасать ситуацию и стали пропускать контратаки. В одной из них Левандовски оформил дубль, воспользовавшись пасом Лопеса. У поляка уже 40 голов в сезоне и 11 -- в ЛЧ. Он главный преследователь Рафиньи.

А потом свой мяч провел и Ямаль - после ошибки обороны гостей и филигранного паса Рафиньи.

Роберт Левандовски дважды расписался в воротах "Боруссии" (фото: x.com/FCBarcelona)

В параллельной встрече ПСЖ с "Астон Виллой" довольно яркой выдалась концовка первого тайма. Сперва отличились гости, забив довольно нелогичный гол после неожиданной контратаки. Выход три в три завершился прострелом Тилеманса и точным ударом Роджерса. Перед этим мяч почти не держался у англичан. Правда, и у ворот Мартинеса особой остроты не возникало.

"Вилла" была впереди всего четыре минуты. Парижане почти мгновенно отыгрались после красивого дальнего выстрела Дуэ, а затем могли уйти на перерыв, ведя в счете.

Впрочем гол парижан случился сразу после перерыва. И тоже вполне себе шедевральный. Кварацхелия в привычной для себя манере накрутил пару-тройку соперников в чужой штрафной и мощно пробил под ближнюю штангу. А уже в компенсированное время третий гол ПСЖ провел Мендеш.

Хвича Кварацхелия забил гол-шедевр лучшему голкиперу мира (фото: x.com/PSG_English)

"Барселона" сделала весомую заявку на выход в полуфинал. ПСЖ и "Астон Вилла" завершат свой спор в Бирмингеме. Ответные матчи в этих парах состоятся 15 апреля.