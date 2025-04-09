Ліга чемпіонів: "Барселона" розбила "Боруссію", ПСЖ переміг "Астон Віллу" з голами-шедеврами

9 квітня в продовженні чвертьфіналів Ліги чемпіонів фаворити турніру – "Барселона" та ПСЖ приймали на своїх полях дортмундську "Боруссію" та "Астон Віллу" відповідно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати матчів .

Ліга чемпіонів, 1/4 фіналу, перші матчі

"Барселона" – "Боруссія" Д – 4:0

Голи: Рафінья, 25, Левандовські, 48, 66, Ямаль, 77

ПСЖ – "Астон Вілла" – 3:1

Голи: Дуе, 39, Кварацхелія, 49, Мендеш, 90+2 – Роджерс, 35

"Барселона" прогнозовано вела гру проти дортмунської "Боруссії". У першому таймі каталонці контролювала територію, створювала моменти один за одним й серйозно ускладнювала супернику вихід з оборони. Господарі багато часу провели в позиційній атаці але єдиний гол вдалося забити не з гри, а зі стандарту.

Фермін Лопес навісив на дальній край штрафного майданчика, Мартінес головою скинув далі, де Кубарсі, витягнувши ногу, низом підрізав у дальній кут. М'яч і так котився у ворота, але Рафінья вирішив підстрахуватися й буквально заніс його в сітку вже з лінії воріт. Через втручання бразильця гол ледь не скасували, підозрюючи, що гравець був в офсайді. Але арбітри VAR повідомили, що все за правилами. Це був 12-й гол Рафіньї в поточній Лізі чемпіонів.

"Боруссія" ж, попри всі труднощі, все одно могла до перерви бодай раз засмутити Щенсни, якби Гірассі був трішки влучнішим у завершенні.

Не встигли команди повернутися в гру після перерви, як рахунок став – 2:0 на користь каталонців. Ямаль змістився до ближнього кута штрафного майданчика й навісив на дальній край воротарського. Рафінья головою скинув м'яч правіше на Левандовські, а той також головою відправив його просто в "дев’ятку" з метра.

Гості кинулися рятувати ситуацію і стали пропускати контратаки. В одній з них Левандовські оформив дубль, скориставшись пасом Лопеса. У поляка вже 40 голів у сезоні та 11 -- в ЛЧ. Він головний переслідувач Рафіньї.

А згодом свій м'яч провів і Ямаль – після помилки оборони гостей та філігранного пасу Рафіньї.

Роберт Левандовські двічі розписався у воротах "Боруссії" (фото: x.com/FCBarcelona)

У паралельній зустрічі ПСЖ з "Астон Віллою" досить яскравою видалася кінцівка першого тайму. Спершу відзначилися гості, забивши доволі нелогічний гол після несподіваної контратаки. Вихід три в три завершився прострілом Тілеманса та точним ударом Роджерса. Перед цим м'яч майже не тримався у англійців. Правда, й біля воріт Мартінеса особливої гостроти не виникало.

"Вілла" була попереду лише чотири хвилини. Парижани майже миттєво відігралися після красивого дальнього пострілу Дуе, а згодом могли піти на перерву, ведучи в рахунку.

Втім гол парижан стався одразу по перерві. І теж цілком собі шедевральний. Кварацхелія в звичній для себе манері накрутив пару-трійку суперників у чужому штрафному та потужно пробив під ближню стійку. А вже у компенсований час третій гол ПСЖ провів Мендеш.

Хвіча Кварацхелія забив гол-шедевр найкращому голкіперу світу (фото: x.com/PSG_English)

"Барселона" зробила вагому заявку на вихід у півфінал. ПСЖ та "Астон Вілла" завершать свою суперечку в Бірмінгемі. Матчі-відповіді в цих парах відбудуться 15 квітня.