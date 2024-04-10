Лига чемпионов: "Барселона" перестреляла ПСЖ, "Атлетико" разобрался с "Боруссией"

Лига чемпионов, 1/4 финала, первые матчи

"Атлетико" – "Боруссия" Д – 2:1

Голы: Де Пауль, 4, Лино, 32 – Алле, 81

ПСЖ – "Барселона" – 2:3

Голы: Дембеле, 48, Витинья, 51 – Рафинья, 37, 62, Кристенсен, 77

"Атлетико" дважды забил до перерыва. Активный старт позволил "матрасникам" оформить быстрый гол. Прессинг мадридцев заставил ошибиться защитника "Боруссии" Матсена, а Де Пауль влетел в штрафную и обыграл голкипера.

В середине тайма команде Диего Симеоне снова пригодился отбор на чужой половине. Мората поборолся и отдал Гризманну, тот сбросил дальше на свободного Лино, а бразилец в два касания уложил мяч в угол. Шансы "шмелей" на положительный общий результат повысил Алле, который в концовке встречи точно пробил в ближний с угла штрафной.

Тем временем в Париже главные события развернулись после перерыва. Хотя "Барселона" повела под занавес первого тайма, когда Рафинья после неудачного выхода Доннаруммы отправил мяч в незащищенные ворота. В ответ ПСЖ нанес двойной удар на старте второй половины.

Сначала Дембеле в атаке вторым темпом качнул защитника и мощно пробил под перекладину, а затем Витинья из пределов штрафной завершил образцовую атаку парижан. "Барса" пришла в себя в середине тайма. На 62-й минуте Рафинья в касание элегантно замкнул заброс Педри. А потом Кристенсен головой пробил мимо кипера и принес каталонцам победу.