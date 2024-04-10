Ліга чемпіонів: "Барселона" перестріляла ПСЖ, "Атлетіко" розібрався з "Боруссією"

Ліга чемпіонів, 1/4 фіналу, перші матчі

"Атлетіко" – "Боруссія" Д – 2:1

Голи: Де Пауль, 4, Ліно, 32 – Аллє, 81

ПСЖ – "Барселона" – 2:3

Голи: Дембеле, 48, Вітінья, 51 – Рафінья, 37, 62, Крістенсен, 77

"Атлетіко" двічі забив до перерви. Активний старт дозволив "матрацникам" оформити швидкий гол. Пресинг мадридців змусив помилитися оборонця "Боруссії" Матсена, а Де Пауль влетів у штрафний та переграв голкіпера.

У середині тайму команді Дієго Сімеоне знову став у нагоді відбір на чужій половині. Мората поборовся і віддав Грізманну, той прокинув далі на вільного Ліно, а бразилець у два дотики поклав м'яч у кут. Шанси "джмелів" на позитивний загальний результат підвищив Аллє, який під кінець зустрічі точно пробив у ближній з кута штрафного.

Тим часом у Парижі головні події розгорнулися після перерви. Хоча "Барселона" повела під завісу першого тайму, коли Рафінья після невдалого виходу Доннарумми відправив м'яч у незахищені ворота. У відповідь ПСЖ завдав подвійного удару на старті другої половини.

Спершу Дембеле в атаці другим темпом хитнув оборонця і потужно пробив під поперечину, а потім Вітінья з меж штрафного завершив зразкову атаку парижан. "Барса" прийшла до тями в середині тайму. На 62-й хвилині Рафінья у дотик елегантно замкнув закидання Педрі. А згодом Крістенсен головою пробив повз кіпера та приніс каталонцям перемогу.