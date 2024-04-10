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Ліга чемпіонів: "Барселона" перестріляла ПСЖ, "Атлетіко" розібрався з "Боруссією"

Фото: Антуан Грізманн і Ліно святкують гол "матрацників" (facebook.com/ChampionsLeague)
Автор: Антон Федорців

Другий день чвертьфінальної стадії Ліги чемпіонів 2023/24 ознаменувався перемогами представників іспанської Ла Ліги – мадридського "Атлетіко" та "Барселони".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

Ліга чемпіонів, 1/4 фіналу, перші матчі

"Атлетіко" – "Боруссія" Д – 2:1

Голи: Де Пауль, 4, Ліно, 32 – Аллє, 81

ПСЖ – "Барселона" – 2:3

Голи: Дембеле, 48, Вітінья, 51 – Рафінья, 37, 62, Крістенсен, 77

 

"Атлетіко" двічі забив до перерви. Активний старт дозволив "матрацникам" оформити швидкий гол. Пресинг мадридців змусив помилитися оборонця "Боруссії" Матсена, а Де Пауль влетів у штрафний та переграв голкіпера.

У середині тайму команді Дієго Сімеоне знову став у нагоді відбір на чужій половині. Мората поборовся і віддав Грізманну, той прокинув далі на вільного Ліно, а бразилець у два дотики поклав м'яч у кут. Шанси "джмелів" на позитивний загальний результат підвищив Аллє, який під кінець зустрічі точно пробив у ближній з кута штрафного.

Тим часом у Парижі головні події розгорнулися після перерви. Хоча "Барселона" повела під завісу першого тайму, коли Рафінья після невдалого виходу Доннарумми відправив м'яч у незахищені ворота. У відповідь ПСЖ завдав подвійного удару на старті другої половини.

Спершу Дембеле в атаці другим темпом хитнув оборонця і потужно пробив під поперечину, а потім Вітінья з меж штрафного завершив зразкову атаку парижан. "Барса" прийшла до тями в середині тайму. На 62-й хвилині Рафінья у дотик елегантно замкнув закидання Педрі. А згодом Крістенсен головою пробив повз кіпера та приніс каталонцям перемогу.

До слова, напередодні "Реал" розписав результативну нічию з "Манчестер Сіті" після помилки Луніна.

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