Революция в футболе. УЕФА рассматривает новый формат еврокубков с тремя дивизионами

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материал известного спортивного журналиста Альфредо Реланьо "Superliga, liga Europea, liga aspirante" для издания El País .

Что известно о новом формате еврокубков

По информации Реланьо, руководители УЕФА и Ассоциация европейских клубов прямо сейчас всерьез рассматривают вариант введения трех дивизионов - Суперлиги, Лиги Европы и Лиги претендентов - между участниками которых будет происходить борьба за повышение (или понижение) в классе.

"Между вторым и третьим дивизионами будет по четыре повышения-понижения. Между первым и вторым только два", - пишет издание.

В конце октября состоится собрание Исполнительного комитета УЕФА, где будет обсуждаться этот вопрос.

"Целью этой инициативы является повышение конкурентоспособности европейского футбола и гарантирование участия большего количества команд в элитных соревнованиях", - говорит Реланьо.

Ожидается, что если новый формат будет принят, то он вступит в силу не раньше 2027 года.

Вместе с тем, на сегодняшний день существует много проблематических вопросов относительно такого формата.

"Тревожным аспектом является экономическое влияние, которое эта инициатива может оказать на европейский футбол. Суперлига будет означать перераспределение доходов, полученных от телевизионных прав и спонсорства, что может породить экономическое неравенство между клубами-участниками", - говорит журналист.

Также, добавляет он, топовые футбольные функционеры "выражают обеспокоенность возможного негативного влияния этого соревнования на традиции и историческое соперничество между клубами".

" Суть футбола заключается в эмоциях и азарте, когда любая команда может удивить фаворитов", - подчеркивает Альфредо .

Какие изменения УЕФА уже вводила в последние годы

Напомним, начиная с сезона 2024/2025 будет действовать новый формат Лиги чемпионов. 36 клубов примут участие в основном этапе турнира.

По новому формату каждый клуб проведет восемь матчей против восьми разных команд - четыре на своем поле и четыре на чужом.

По результатам матчей будет составлена общая турнирная таблица.

Восемь лучших команд общего этапа напрямую выйдут в 1/8 финала.