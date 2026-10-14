lifecell поднял тарифы для новых абонентов: сколько придется платить

Фото: lifecell повысил стоимость одного из популярных тарифов (Getty Images)

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Мобильный оператор lifecell с 14 октября изменил стоимость тарифного пакета "Макси" для новых пользователей. В то же время, для действующих абонентов условия обслуживания остаются без изменений, а также предоставляется возможность зафиксировать цену.

Об этом сообщили в пресс-службе lifecell в комментарии РБК-Украина.