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lifecell поднял тарифы для новых абонентов: сколько придется платить

14:01 14.10.2026 Ср
1 мин
aimg Мария Кучерявец
lifecell поднял тарифы для новых абонентов: сколько придется платить Фото: lifecell повысил стоимость одного из популярных тарифов (Getty Images)
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Мобильный оператор lifecell с 14 октября изменил стоимость тарифного пакета "Макси" для новых пользователей. В то же время, для действующих абонентов условия обслуживания остаются без изменений, а также предоставляется возможность зафиксировать цену.

Об этом сообщили в пресс-службе lifecell в комментарии РБК-Украина.

Что изменилось для новых абонентов

С 14 октября стоимость пакета услуг на 4 недели по тарифному плану "Макси" составляет:

  • Стандартная стоимость: 500 грн (вместо 400 грн при подключении до 13.10.26 включительно);
  • Если номер идентифицирован/персонифицирован: 450 грн (вместо 350 грн);
  • Если номер перенесен (MNP): 270 грн. (стоимость осталась без изменений).

Условия для действующих пользователей и акция по фиксации цены

Для абонентов, уже пользующихся тарифом "Макси", условия обслуживания остаются без изменений.

Кроме того, для действующих абонентов предоставляется возможность зафиксировать стоимость тарифа до конца 2027 года при своевременной оплате каждого следующего пакета услуг:

  • Как подключить: с помощью комбинации *100#;
  • Период действия акции: до 15.12.2026 включительно;
  • Стоимость участия: равна стоимости одного пакета услуг на 4 недели тарифа "Макси" на дату подключения к акции (без учета скидок). Плата за участие является отдельным платежом и не засчитывается как оплата пакета услуг по тарифному плану.

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