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lifecell підняв тарифи для нових абонентів: скільки доведеться платити

14:01 14.10.2026 Ср
1 хв
aimg Марія Кучерявець
lifecell підняв тарифи для нових абонентів: скільки доведеться платити Фото: lifecell підвищив вартість одного з популярних тарифів (Getty Images)
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Мобільний оператор lifecell з 14 жовтня змінив вартість тарифного пакета "Максі" для нових користувачів. Водночас для діючих абонентів умови обслуговування залишаються без змін, а також надається можливість зафіксувати ціну.

Про це повідомили в пресслужбі lifecell у коментарі РБК-Україна.

Що змінилося для нових абонентів

З 14 жовтня вартість пакета послуг на 4 тижні за тарифним планом "Максі" становить:

  • Стандартна вартість: 500 грн (замість 400 грн при підключенні до 13.10.26 включно);
  • Якщо номер ідентифіковано/персоніфіковано: 450 грн (замість 350 грн);
  • Якщо номер перенесено (MNP): 270 грн (вартість залишилася без змін).

Умови для діючих користувачів та акція з фіксації ціни

Для абонентів, які вже користуються тарифом "Максі", умови обслуговування залишаються без змін.

Крім того, для чинних абонентів надається можливість зафіксувати вартість тарифу до кінця 2027 року за умови своєчасної оплати кожного наступного пакета послуг:

  • Як підключити: за допомогою комбінації *100#;
  • Період дії акції: до 15.12.2026 включно;
  • Вартість участі: дорівнює вартості одного пакету послуг на 4 тижні тарифу "Максі" на дату підключення до акції (без урахування знижок). Плата за участь є окремим платежем і не зараховується як оплата пакета послуг за тарифним планом.

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