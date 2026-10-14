lifecell підняв тарифи для нових абонентів: скільки доведеться платити

Мобільний оператор lifecell з 14 жовтня змінив вартість тарифного пакета "Максі" для нових користувачів. Водночас для діючих абонентів умови обслуговування залишаються без змін, а також надається можливість зафіксувати ціну.

Про це повідомили в пресслужбі lifecell у коментарі РБК-Україна.

Що змінилося для нових абонентів

З 14 жовтня вартість пакета послуг на 4 тижні за тарифним планом "Максі" становить:

Стандартна вартість: 500 грн (замість 400 грн при підключенні до 13.10.26 включно);

(замість 400 грн при підключенні до 13.10.26 включно); Якщо номер ідентифіковано/персоніфіковано: 450 грн (замість 350 грн);

(замість 350 грн); Якщо номер перенесено (MNP): 270 грн (вартість залишилася без змін).

Умови для діючих користувачів та акція з фіксації ціни

Для абонентів, які вже користуються тарифом "Максі", умови обслуговування залишаються без змін.

Крім того, для чинних абонентів надається можливість зафіксувати вартість тарифу до кінця 2027 року за умови своєчасної оплати кожного наступного пакета послуг: