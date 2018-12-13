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У Британії проголосували щодо вотуму недовіри Мей

Новини » Політика    13.12.2018 - 00:23
У Британії проголосували щодо вотуму недовіри Мей
Фото: Тереза Мей (Getty Images)

Більшість однопартійців британського прем'єра вирішили залишити її на посаді

У Великій Британії під час внутрішньопартійного голосування консерваторів тільки 117 осіб проголосували за винесення вотуму недовіри британському прем'єру і лідеру Консервативної партії Терезі Мей, 200 висловилися проти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Щоб залишитися прем'єр-міністром, Мей було потрібно щонайменше 159 голосів однопартійців - більшості з 316 депутатів від Консервативної партії

Після того, як стали відомі підсумки голосування, прем'єр пообіцяла продовжити свою місію з виходу Британії з ЄС.

"Тепер після голосування ми повинні стати до роботи з реалізації Brexit та побудови кращого майбутнього для цієї країни", - сказала Мей.

Тепер британський прем'єр має імунітет від нового голосування з винесення їй вотуму недовіри на найближчий рік.

Приводом для невдоволення Терезою Мей став проект угоди з Brexit.

Нагадаємо, перед голосуванням прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що має намір піти з посади голови Консервативної партії до наступних виборів 2022 року.

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