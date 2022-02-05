Лідери Німеччини, Франції та Польщі зберуться у Берліні. Головна тема - Україна

Президент Польщі Анджей Дуда наступного тижня відправиться у Берлін, щоб взяти участь у засіданні Веймарського трикутника. Це переговори лідерів Польщі, Німеччини та Франції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польське агентство RMF24 .

За словами глави кабінету президента Польщі, переговори Олафа Шольца, Еммануеля Макрона та Анджея Дуди відбудуться вдень або ввечері вівторка, 8 лютого. На порядку денному будуть питання безпеки в Центральній та Східній Європі.

Напередодні глава Бюро міжнародної політики президента Польщі Якуб Кумоч заявляв, що головою темою переговорів у Веймарському трикутнику стане загроза вторгнення Росії в Україну.

"І Франція, і Німеччина, і Польща проводять різного роду заходи (щодо ситуації довкола України - ред.)... У кожної з цих країн є свої контакти, і лідерам трьох великих європейських країн слід обмінятися цими контактами. Думаю, це також буде можливість для президента Дуди прозвітувати про свої переговори в Пекіні", - сказав Кумоч.