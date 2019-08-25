Лідери G7 погодилися посилити координацію з Росією

На саміті G7 у Франції обговорювалося питання повернення до формату G8 за участі Росії. Про це повідомили дипломатичні джерела, передає 7dnews.com.

За даними джерел, лідери країн "Великої сімки" погодилися з тим, що обговорювати повернення до формату G8 та включення до нього Російської Федерації ще зарано.

Зазначається, що попри відхилення ідеї про повернення Росії до G8, лідери вирішили посилити координацію з Москвою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що американський президент Дональд Трамп заявив про намір запросити президента Росії Володимира Путіна в якості гостя на наступний саміт лідерів G7, який відбудеться у США в 2020 році. Однак російський президент не зможе взяти участь в саміті в якості учасника.

Також РБК-Україна писало, що під час зустрічі з главою британського уряду Борисом Джонсоном прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо виступив проти повернення Росії до складу G8. Лідери погодилися з тим, що повернення Росії до групи можливе лише після припинення агресії проти України.

Додамо, що перед початком саміту G7 у французькому місті Біарріц влада Німеччини заявила, що питання повернення Росії до "Великої вісімки" є неактуальним. В Німеччині наголосили, що це питання поки не обговорюється.