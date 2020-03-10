Лідери ЄС проведуть екстрену відеоконференцію через коронавірус

Лідери країн ЄС проведуть екстрені переговори у зв'язку з поширенням коронавірусу в Європі. Про це заявив президент Європейської ради Шарль Мішель на своїй сторінці у Twitter.

Шарль Мішель зазначив, що лідери країни ЄС проведуть відеоконференцію.

"Я тільки що говорив з прем'єр-міністром Джузеппе Конте про екстраординарну ситуацію, з якою стикається Італія, і підготовку до відеоконференції з членами Європейської ради. Наш обов'язок - посилити скоординований підхід ЄС", - написав він.

Зазначимо, у зв’язку з подальшим поширенням коронавірусу COVID-19 в Італії, Міністерство закордонних справ України закликало громадян утриматися від поїздок до цієї країни.

Українцям, які вже знаходяться в охопленій епідемією Італії, МЗС рекомендує проявляти підвищену увагу та обережність, аби не підхопити вірус.

Нагадаємо, загалом за весь період Центр громадського здоров’я України отримав 40 підозр про захворювання на коронавірус, наразі 4 зразки ще перебувають на стадії дослідження.

Раніше повідомлялось, що у Всесвітній організації охорони здоров’я вважають реальною загрозу пандемії нового коронавірусу COVID-19.