Лідери ЄС закликали до нового партнерства з Британією після Brexit

Президент Європейської ради Шарль Мішель, очільник Європейського парламенту Давід Сассолі та голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликали працювати над новими відносинами Євросоюзу з Великобританією після Brexit. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Як зазначається, лідери ЄС оприлюднили спільний відкритий лист із нагоди виходу Великобританії зі складу Євросоюзу, що станеться в 31 січня опівночі.

"Для нас, глав трьох основних інститутів ЄС, як і для багатьох людей, цей день неминуче буде відзначений роздумами та змішаними емоціями", - заявили лідери Євросоюзу.

При цьому вони відзначили, що глибоко жалкують про рішення Великобританії про вихід з ЄС.

"Ці емоції свідчать про прихильність, яку ми відчуваємо до Сполученого Королівства, почуття, що виходить за межі приналежності до нашого союзу. Ми завжди глибоко жалкували про рішення Сполученого Королівства залишити союз, але ми також завжди його повністю поважали. Угода, якої ми дійшли, справедлива для обох сторін і гарантує, що для мільйонів громадян ЄС і Великобританії, як і раніше, буде забезпечено захист їхніх прав там, де вони вирішили жити", - йдеться в листі.

Водночас автори закликають дивитися в майбутнє і встановлювати нове партнерство на довгу перспективу.

"Разом наші три інститути зроблять все, що в їхніх можливостях, щоб це партнерство стало успіхом", - наголосили Мішель, Сассолі та фон дер Ляєн.

При цьому вони нагадали про умови ЄС щодо налагодження нової співпраці: вільне пересування людей, капіталів, товарів і послуг, рівні підходи до охорони навколишнього середовища, праці, оподаткування і державної допомоги.

Вони зазначили, що члени Євросоюзу продовжуватимуть об'єднувати зусилля і будувати спільне майбутнє.

Нагадаємо, Рада Європи затвердила в письмовому вигляді угоду про Brexit. Процес ратифікації угоди про вихід Британії з ЄС було остаточно завершено з боку Брюсселю. Угода по Brexit набуде чинності після виходу Британії з ЄС 31 січня опівночі за київським часом.

Крім того, раніше прем'єр Британії Борис Джонсон підписав угоду про умови виходу країни зі складу Євросоюзу. Згідно з домовленостями, Великобританія припиняє бути членом ЄС 31 січня.