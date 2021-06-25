Лідери ЄС підтримали продовження "кримських" санкцій проти Росії

Лідери ЄС підтримали продовження санкцій проти Росії через окупацію Криму та підтримку бойовиків на Донбасі. Санкції продовжують ще на пів року.
Про це повідомив на своїй сторінці в Twitter журналіст Рікард Джозвяк.
Він зазначив, що рішення було прийнято на тлі розмов про можливість відновлення діалогу з РФ.
"Вчора ввечері лідери ЄС дали "зелене світло" продовженню на 6 місяців економічних санкцій щодо Росії у зв'язку з анексією Криму і підтримкою сепаратистів на сході України", - повідомив журналіст.
Нагадаємо, Україна вимагає пояснень від Франції та Німеччини через ініціативу відновити діалог з Путіним.
МЗС хоче краще розуміти, які наміри має Берлін і Париж і як це співвідноситься з санкційною політикою проти Росії і їх роллю посередників в нормандському форматі.
Зазначимо, голови країн ЄС відмовилися від цієї ідеї і доручили вивчити можливість введення нових санкцій проти Росії.