Лідери ЄС четвертий день не можуть домовитись про план порятунку економіки

Фото: Євросоюз (flickr.com/european_parliament)

Президент Європейської ради закликав лідерів ЄС подолати свої фундаментальні розбіжності і домовитися про бюджет

Сьогодні, 20 липня, близько 6:00 у Брюсселі (Бельгія) лідери ЄС провели пленарне засідання для досягнення домовленості щодо плану порятунку економіки Євросоюзу в умовах пандемії. Однак завершилось воно вже через шість хвилин після початку без досягнення згоди.

Про це повідомляє Euronews.

Як повідомляється, президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що лідери Євросоюзу зустрінуться пізніше у понеділок, о 16:00. Крім того, він закликав лідерів ЄС подолати свої фундаментальні розбіжності і домовитися про бюджет і фонд відновлення.

"Я бажаю, щоб нам вдалося укласти угоду і щоб завтра європейські ЗМІ могли оголосити, що ЄС досяг успіху в нездійсненній місії", - сказав Мішель.

Нагадаємо, 27 лідерів ЄС вже три дні обговорюють запропонований фонд відновлення економіки на суму 750 мільярдів євро і бюджет ЄС на 2021-27 роки обсягом понад 1 трильйон євро. Однак досягнути домовленості їм поки не вдалося.

Так, Нідерланди, Австрія, Данія і Швеція заблокувала прогрес на саміті через те, що вони вважають за краще поворотні кредити, а не безкоштовні гранти для країн з великою заборгованістю і хочуть жорсткішого контролю над тим, як витрачаються кошти.

Також РБК-Україна повідомляло, що канцлер Німеччини Ангела Меркель допускає, що лідери ЄС не досягнуть угоди за планом відновлення економіки після пандемії.

Додамо, лідери країн Європейського союзу зібралися в п'ятницю, 17 липня, для переговорів про багатомільярдний фонд порятунку економіки.

Раніше повідомлялося, що Єврокомісія оновила прогноз на 2020 рік, згідно з яким економіка країн ЄС впаде на 8,3%.