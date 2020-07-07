Криза в ЄС буде більш глибоким: Єврокомісія поновила прогноз

Фото: Єврокомісія (ec.europa.eu)

Економіка ЄС втратить 8,3% ВВП

Економіка Євросоюзу до 2020 року увійде в глибоку рецесію через пандемію коронавірусу. Оскільки зняття карантинних заходів йде більш повільними темпами, ніж очікувалося у весняному прогнозі, вплив на економічну активність у 2020 році буде більш значним, ніж прогнозувалося.

Про це йдеться в оновленому прогнозі Єврокомісії (літо-2020).

Згідно з прогнозом, економіка єврозони скоротиться на 8,7% у 2020 році і виросте на 6,1% в 2021 році. При цьому економіка країн ЄС скоротиться на 8,3% у 2020 році і зросте на 5,8% в 2021 році.

Таким чином, прогноз погіршений порівняно з весною 2020 року, коли очікувалося падіння на 7,7% для зони євро і 7,4% для ЄС в цілому. Зростання також буде більш повільним, ніж прогнозувалося навесні (6,3% в зоні євро та 6% в ЄС).

Як наголошується в прогнозі, вплив пандемії на економічну активність був значним у першому кварталі 2020 року, хоча більшість держав-членів почали вводити карантинні заходи тільки в середині березня. Очікується, що економіка скоротився значно більше у другому кварталі.

Однак ранні дані за травень і червень говорять про те, що найгірше, можливо, вже сталося. Очікується, що відновлення буде набирати обертів у другій половині року, хоча і залишиться неповним і нерівномірним у різних державах-членах.

Шок для економіки ЄС є симетричним в тому сенсі, що пандемія охопила всі держави-члени. Тим не менш, як падіння обсягу виробництва в 2020 році, так і сила відскоку в 2021 році будуть помітно відрізнятися.

Відзначимо, в червні Міжнародний валютний фонд (МВФ) погіршив прогноз падіння світової економіки в 2020 році до 4,9%.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд (МВФ) погіршив прогноз скорочення реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2020 році до 8,2%.