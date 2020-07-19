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Меркель допустила провал саміту ЄС по економіці

Брюссель, Неділя 19 липня 2020 12:38
Меркель допустила провал саміту ЄС по економіці
Фото: Ангела Меркель (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Лідери ЄС обговорюють новий бюджетний план в розмірі 1,85 трильйона

Канцлер Німеччини Ангела Меркель допускає, що лідери ЄС не досягнуть угоди за планом відновлення економіки після пандемії. У перші два дні угоди досягти не вдалося.

Про це повідомляє Reuters.

"Є багато благих намірів, але і багато позицій. Я докладу всі зусилля, але цілком можливо, що результату не буде", - заявила вона у Брюсселі.

Лідери ЄС обговорюють новий бюджетний план в розмірі 1,85 трильйона та створення фонду відновлення економіки на суму 750 мільярдів євро.

Нагадаємо, за підсумками другого дня саміту лідери Європейського союзу знову не змогли домовитися з питань формування бюджету на 2021-2027 роки.

Зазначимо, лідери країн Європейського союзу зібралися в п'ятницю, 17 липня, для переговорів про багатомільярдний фонд порятунку економіки.

Раніше повідомлялося, що Єврокомісія оновила прогноз на 2020 рік, згідно з яким економіка країн ЄС впаде на 8,3%.

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