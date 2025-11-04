Лидеры ЕС пропустят саммит в Колумбии, чтобы не раздражать Трампа: СМИ узнали, кто не едет

Некоторые европейские лидеры не будут участвовать в саммите ЕС со странами Латинской Америки и Карибского бассейна, который состоится в Колумбии. Причина - опасения разозлить президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Как пишет издание, саммит ЕС - CELAC, который должен состояться 9-10 ноября в городе Санта-Марта (Колумбия), вызывает все больше вопросов в Европе, поскольку США усиливают давление на страны, в частности Колумбию, которая принимает мероприятие, и Венесуэлу, обвиняя их в наркоторговле.

По информации источников Bloomberg, участие во встрече подтвердили лишь пять европейских лидеров и три представителя стран Латинской Америки.

Представитель немецкого канцлера Стефан Корнелиус объяснил отказ Фридриха Мерца от участия "низкой заинтересованностью других глав государств и правительств".

Аналогичную позицию заняла президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. По словам ее представительницы, вместо фон дер Ляйен на саммит поедет главный дипломат ЕС Кая Каллас.

Саммит должен был обсудить вопросы укрепления торговых отношений, борьбу с организованной преступностью и общую позицию относительно политики США в регионе. Страны Латинской Америки также хотят, чтобы ЕС поддержал кандидата из региона на должность следующего генерального секретаря ООН.

Этот саммит - не первый латиноамериканский форум, который "попал в политическую ловушку", пишут СМИ. 3 ноября Доминиканская Республика объявила, что откладывает главную встречу лидеров стран Америки до следующего года, поскольку военные удары США по лодкам в регионе обостряют напряженность с Венесуэлой и раскалывают регион.

Несмотря на сложную ситуацию, Евросоюз рассчитывает до конца года завершить переговоры по торговому соглашению с объединением южноамериканских стран Меркосур.