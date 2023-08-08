Лидеры Западной Африки проведут встречу из-за отказа хунты в Нигере прекратить мятеж

Экономическое сообщество западноафриканских государств (ECOWAS) еще 26 июля дало лидерам государственного переворота в Нигере срок до воскресенья, 6 августа, чтобы уйти в отставку. В противном случае руководителям мятежа пригрозили возможным военным вмешательством.

Однако хунта во главе с самопровозглашенным главой государства, бывшим командующим президентской гвардии Нигера генералом Абдурахаманом Чиани вместо этого объявила о закрытии воздушного пространства страны, и заявила, что будет защищать страну от нападения.

Также лидеры переворота в понедельник назначили бывшего министра финансов Али Махамане Ламина Зейна новым премьер-министром. Это может свидетельствовать о желании хунты остаться у власти.

Блок ECOWAS не ответил напрямую, но заявил в понедельник, что проведет саммит в четверг для обсуждения противостояние. В Европейском союзе и США считают, что такое решение дает больше времени для посредничества, чтобы урегулировать ситуацию дипломатическим путем.

Так, 7 августа столицу Нигера Ниамей посетила исполняющая обязанности заместителя Госсекретаря США Виктория Нуланд, однако лидеры переворота отказали ей во встрече со свергнутым президентом Базумом, который находится под "домашним арестом".

Госпереворот в Нигере

Военнослужащие Нигера 26 июля фактически взяли в заложники президента страны Мохаммеда Базума, и заявили о свержении правительства. После этого в стране закрыли границы и ввели комендантский час. Руководитель президентской гвардии Абдурахман Чиани назвал себя новым лидером Нигера.

Страны Западной Африки 31 июля заявили, что планируют военную операцию, если через неделю Базума не освободят и не восстановят в должности. Однако мятежники отказались выполнять эти условия, после чего закрыли воздушное пространство над страной.

О перевороте в Нигере и о том, как он может повлиять на ситуацию в регионе, - читайте в материале РБК-Украина.