Лидеры Западной Африки проведут встречу из-за отказа хунты в Нигере прекратить мятеж

Лидеры западноафриканских стран запланировали проведение встречи в четверг, 10 августа, для обсуждения отказа мятежников в Нигере освободить свергнутого президента Мохаммеда Базума и восстановить его власть, что ранее было заявлено странами-соседями в выдвинутом хунте ультиматуме.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Экономическое сообщество западноафриканских государств (ECOWAS) еще 26 июля дало лидерам государственного переворота в Нигере срок до воскресенья, 6 августа, чтобы уйти в отставку. В противном случае руководителям мятежа пригрозили возможным военным вмешательством.
Однако хунта во главе с самопровозглашенным главой государства, бывшим командующим президентской гвардии Нигера генералом Абдурахаманом Чиани вместо этого объявила о закрытии воздушного пространства страны, и заявила, что будет защищать страну от нападения.
Также лидеры переворота в понедельник назначили бывшего министра финансов Али Махамане Ламина Зейна новым премьер-министром. Это может свидетельствовать о желании хунты остаться у власти.
Блок ECOWAS не ответил напрямую, но заявил в понедельник, что проведет саммит в четверг для обсуждения противостояние. В Европейском союзе и США считают, что такое решение дает больше времени для посредничества, чтобы урегулировать ситуацию дипломатическим путем.
Так, 7 августа столицу Нигера Ниамей посетила исполняющая обязанности заместителя Госсекретаря США Виктория Нуланд, однако лидеры переворота отказали ей во встрече со свергнутым президентом Базумом, который находится под "домашним арестом".
Военнослужащие Нигера 26 июля фактически взяли в заложники президента страны Мохаммеда Базума, и заявили о свержении правительства. После этого в стране закрыли границы и ввели комендантский час. Руководитель президентской гвардии Абдурахман Чиани назвал себя новым лидером Нигера.
Страны Западной Африки 31 июля заявили, что планируют военную операцию, если через неделю Базума не освободят и не восстановят в должности. Однако мятежники отказались выполнять эти условия, после чего закрыли воздушное пространство над страной.
О перевороте в Нигере и о том, как он может повлиять на ситуацию в регионе, - читайте в материале РБК-Украина.
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