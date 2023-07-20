Лидеры США, Японии и Южной Кореи в августе проведут общий саммит

Источники японской газеты утверждают, что премьер-министр Японии Фумио Кисида, президент США Джо Байден и лидер Южной Кореи Юн Сук Йоль обсудят ситуацию в Восточной Азии, учитывая шаги Китая и ядерную и ракетную риторику Северной Кореи.

Отмечается, что саммит состоится 18 августа, и это будет первая встреча лидеров за пределами международных конференций.

Запуск ракет КНДР и реакция США и союзников

Северная Корея регулярно производит пуски баллистических ракет, что запрещено международным законодательством. 12 июля КНДР в очередной раз запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, а через день повторила пуски.

Южная Корея, США и Япония провели трехсторонние учения по противоракетной обороне в международных водах Японского моря 16 июля на фоне запуска КНДР ракет. Также, Южная Корея и США провели совместные учения с участием стратегического бомбардировщика B-52H, который может нести ядерный заряд.