Евросоюз выделил Украине 75 млн евро на гуманитарную помощь

Евросоюз предоставит гуманитарную помощь в размере 83 миллионов евро для поддержки людей, пострадавших от войны. Большая часть средств будет выделена именно Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Европейской комиссии .

"Целенаправленные атаки России на ключевую энергетическую и гражданскую инфраструктуру Украины, такую как больницы, школы и электросети, серьезно затрудняют доступ людей к основным услугам. С каждым новым обстрелом все больше украинцев остаются без крыши над головой и нуждаются в помощи и убежище в морозных условиях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Украине 14,6 миллиона человек нуждаются в гуманитарной помощи.

На что потратят деньги

В Еврокомиссии заявили, что из 83 миллионов евро гуманитарного финансирования 75 миллионов евро выделено на гуманитарные проекты в Украине.

Речь идет о предоставлении экстренной помощи, включая доступ к основным потребностям, таким как жилье, услуги защиты, чистая вода, образование и здравоохранение.

"В основе гуманитарной стратегии ЕС в Украине сегодня лежит защита людей, пострадавших от войны, особенно тех, кто живет вблизи прифронтовых зон", - написали в Еврокомиссии.

Общий размер пособия

С учетом нового финансирования, объявленного сегодня, Европейская комиссия выделила в общей сложности 926 миллионов евро на программы гуманитарной помощи, чтобы помочь гражданскому населению, пострадавшему от войны в Украине после российского вторжения в феврале 2022 года.

Из этого финансирования 860 миллионов евро было выделено на гуманитарные программы внутри Украины и 66 миллионов евро на поддержку беженцев, прибывших в соседнюю Молдову.

Помощь от ЕС

Напомним, лидеры Европейского союза 1 февраля в ходе саммита одобрили выделение для Украины 50 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility на 2024-2027 годы.

Совет ЕС и Европарламент 5 февраля достигли предварительного соглашения о создании нового инструмента для поддержки восстановления, реконструкции и модернизации Украины Ukraine Facility.

Документ должен быть одобрен Европарламентом на пленарной сессии, которая запланирована на 26-29 февраля 2024 года.

Украина рассчитывает получить первый платеж в размере 4,5 млрд. евро уже в марте. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет получить в первые два года действия программы по 18 млрд евро.