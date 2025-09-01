Лидеры коалиционных фракций Германии прибыли в Киев: обсудят гарантии безопасности

Как отмечается, это также первый совместный приезд руководителей парламентских групп обеих партий. В столице Германии они должны провести переговоры относительно дальнейшей поддержки Украины и путей дипломатического урегулирования войны.

"Четкий сигнал поддержки"

По прибытии Шпан отметил, что главной целью визита является демонстрация солидарности с Украиной.

"Мы с Маттиасом Миршем здесь, чтобы послать четкий сигнал: правительственные фракции ХДС/ХСС и СДПГ стоят сейчас и в будущем на стороне Украины, храбрых украинцев, которые защищают свою родину, свою страну, а также Европу", - сказал он журналистам в Киеве.

Гарантии безопасности для Украины

Отвечая на вопрос о гарантиях безопасности для Украины, Шпан заявил, что первоочередной задачей является обеспечение украинской армии современным вооружением.

"Первой и самой важной гарантией безопасности для Украины является украинская армия. Прежде всего мы хотим оснастить ее как можно лучше", - подчеркнул он.

Мирш поддержал такую позицию. В то же время относительно возможного развертывания контингента Бундесвера политики остались осторожными, не исключая при этом подобного сценария.

"Прежде всего планировалось вооружить и экипировать украинскую армию, оказывать ей постоянную поддержку, а затем, совместно с американцами, предоставить Украине гарантии безопасности. Существует множество вариантов, какие именно и как, это будет обсуждаться во время переговоров", - отметил Шпан.