Лидеры коалиционных фракций Германии прибыли в Киев: обсудят гарантии безопасности

Лидеры двух коалиционных фракций Бундестага - Йенс Шпан (ХДС/ХСС) и Маттиас Мирш (СДПГ) - в понедельник, 1 сентября, посетили Киев. Это их первый визит в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.
Как отмечается, это также первый совместный приезд руководителей парламентских групп обеих партий. В столице Германии они должны провести переговоры относительно дальнейшей поддержки Украины и путей дипломатического урегулирования войны.
По прибытии Шпан отметил, что главной целью визита является демонстрация солидарности с Украиной.
"Мы с Маттиасом Миршем здесь, чтобы послать четкий сигнал: правительственные фракции ХДС/ХСС и СДПГ стоят сейчас и в будущем на стороне Украины, храбрых украинцев, которые защищают свою родину, свою страну, а также Европу", - сказал он журналистам в Киеве.
Отвечая на вопрос о гарантиях безопасности для Украины, Шпан заявил, что первоочередной задачей является обеспечение украинской армии современным вооружением.
"Первой и самой важной гарантией безопасности для Украины является украинская армия. Прежде всего мы хотим оснастить ее как можно лучше", - подчеркнул он.
Мирш поддержал такую позицию. В то же время относительно возможного развертывания контингента Бундесвера политики остались осторожными, не исключая при этом подобного сценария.
"Прежде всего планировалось вооружить и экипировать украинскую армию, оказывать ей постоянную поддержку, а затем, совместно с американцами, предоставить Украине гарантии безопасности. Существует множество вариантов, какие именно и как, это будет обсуждаться во время переговоров", - отметил Шпан.
Накануне, 25 августа, в Киев приезжал вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль. Он пообещал, что ФРГ ежегодно будет выделять на поддержку Украины 9 миллиардов евро и готова присоединиться к гарантиям безопасности.
В то же время министр иностранных дел Иоганн Вадефуль ранее заявлял, что Германия не будет размещать военный контингент на территории Украины.