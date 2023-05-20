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Лидеры G7 договорились о противодействии "вооруженной энергетике" России

Фото: лидеры G7 договорились о противодействии "вооруженной энергетике" России (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Лидеры стран G7 во время саммита приняли план противодействия рискам, возникшим из-за российского "вооружения энергетики".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN, цитирующее совместное заявление лидеров G7.

"Мы будем работать вместе, чтобы гарантировать, что попытки использовать экономическую зависимость как оружие, заставляя членов G7 и наших партнеров, включая малые экономики, подчиняться и подчиняться, потерпят неудачу и столкнутся с последствиями", - говорится в заявлении.

Отмечается, что лидеры G7 решительно выступают против того, что Россия использует энергетическую и экономическую зависимость.

Как пишет издание, Кремль уже давно обвиняют в "вооружении" энергетики, а также манипулировании ценами и поставками для получения политических рычагов влияния.

Европа отказывается от российского газа

Отметим, что с начала российского полномасштабного вторжения на территорию Украины, Европа постепенно начала отказываться от энергоносителей страны-агрессора.

К примеру, лишь недавно премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил о том, что его страна наконец-то избавилась от зависимости от газа России. Также среди стран, отказавшихся от российских энергоносителей, были Нидерланды, Германия и ряд других.

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G7Российская Федерация