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Лидеры Евросоюза неформально обсудили будущее расширение ЕС, - СМИ

Фото: лидеры ЕС на неофициальной встрече обсудили расширение Евросоюза (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Группа из десяти лидеров Европейского Союза неофициально встретилась в пятницу, 30 июня, на полях саммита в Брюсселе, чтобы обсудить пути дальнейшего расширения ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

По данным издания, встречу инициировали Франция, Германия и Нидерланды, туда были приглашены лидеры Бельгии, Италии, Польши, Португалии, Румынии, Испании и Швеции.

Дискуссия была сосредоточена на вопросе "как управлять процессом расширения". Вторжение России в Украину и изменение текущего геополитического ландшафта реанимировали процесс расширения ЕС после почти десятилетия стагнации

"Чтобы быть готовыми к будущему, государствам-членам нужно начать думать о некоторых последствиях и некоторых проблемах, которые следует решить, если и когда ЕС планирует расширяться", - сообщил один из дипломатов ЕС.

Вступление Украины в ЕС

Украина еще в прошлом году получила статус кандидата на вступление в Европейский Союз. Государство должно выполнить ряд условий для того, чтобы стать полноправным членом блока.

Еврокомиссар Оливер Вархей заявил, что Украина завершила выполнение 2 из 7 рекомендаций Еврокомиссии для начала переговоров о вступлении в ЕС. Другие рекомендации еще находятся в стадии реализации.

Европарламент хочет, чтобы Европейский союз начал серьезные переговоры о членстве Украины в ЕС уже в середине декабря этого года. По словам президента Владимира Зеленского, Украина оказывает положительное влияние на политическую и оборонную силу Европы. Он считает, что вступление в ЕС будет способствовать усилению единства.

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