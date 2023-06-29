Европарламент хочет начать переговоры о членстве Украины в ЕС: названы сроки

Европейский парламент хочет, чтобы Европейский союз начал серьезные переговоры о членстве Украины в ЕС в середине декабря этого года.

Об этом заявила глава Европейского парламента Роберта Метсола, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

"Мы должны сдержать наши обещания относительно начала переговоров. Усилия Украины по проведению реформ были экстраординарными, даже и особенно во время войны", - заявила она.

Глава Европарламента заявила, что если критерии реформ были в достаточной степени выполнены, на что ЕС должен ответить.

"И я сохраняю оптимизм, что это может быть достигнуто в этом году", - заявила она.

Путь Украины к вступлению в ЕС

Украина в прошлом году получила статус кандидата на вступление в Евросоюз. Это означает, что Украина должна выполнить ряд условий для того, чтобы стать полноправным членом блока.

Украинские официальные представители уже несколько раз озвучивали ожидания, что переговоры о вступлении в Евросоюз могут начаться в этом году.

ЕС объявил промежуточный устный отчет о прогрессе Украины по выполнению этих рекомендаций. Осенью должен быть представлен письменный отчет. Украина рассчитывает, что переговоры о вступлении в ЕС начнутся до конца 2023 года.

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