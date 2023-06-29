ua ru
Чт, 29 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Европарламент хочет начать переговоры о членстве Украины в ЕС: названы сроки

Новина українською →
Четверг 29 июня 2023 21:39
Европарламент хочет начать переговоры о членстве Украины в ЕС: названы сроки Фото: глава Европейского парламента Роберта Метсола (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Европейский парламент хочет, чтобы Европейский союз начал серьезные переговоры о членстве Украины в ЕС в середине декабря этого года.

Об этом заявила глава Европейского парламента Роберта Метсола, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

"Мы должны сдержать наши обещания относительно начала переговоров. Усилия Украины по проведению реформ были экстраординарными, даже и особенно во время войны", - заявила она.

Глава Европарламента заявила, что если критерии реформ были в достаточной степени выполнены, на что ЕС должен ответить.

"И я сохраняю оптимизм, что это может быть достигнуто в этом году", - заявила она.

Путь Украины к вступлению в ЕС

Украина в прошлом году получила статус кандидата на вступление в Евросоюз. Это означает, что Украина должна выполнить ряд условий для того, чтобы стать полноправным членом блока.

Украинские официальные представители уже несколько раз озвучивали ожидания, что переговоры о вступлении в Евросоюз могут начаться в этом году.

ЕС объявил промежуточный устный отчет о прогрессе Украины по выполнению этих рекомендаций. Осенью должен быть представлен письменный отчет. Украина рассчитывает, что переговоры о вступлении в ЕС начнутся до конца 2023 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Европарламент Вступление в ЕС Война России против Украины
NEWS
ВСУ под Бахмутом перехватили инициативу и ведут наступление широким фронтом, - Генштаб
ВСУ под Бахмутом перехватили инициативу и ведут наступление широким фронтом, - Генштаб
DAILY
Иранский оппозиционер Вахид Бехешти: Без Путина режим в Иране падет
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Иранский оппозиционер Вахид Бехешти: Без Путина режим в Иране падет